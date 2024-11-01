¿Por qué no quiere BlackRock un acuerdo de paz en Ucrania?

Merz premier alemán, afirmó que «enviar soldados alemanes a Ucrania restaurará el liderazgo de Alemania en Europa y el mundo». Dado que ello sería un misil en la línea de flotación de la seguridad rusa y que Putin nunca lo aceptará, Zelenski y los globalistas ya tienen el pretexto para hacer inviable la firma de un Acuerdo de Paz. Merz fue CEO de BlackRock, ¿casualidad?. La Cuarta Rama del Gobierno en Estados Unidos estaría constituida por agentes patógenos de naturaleza totalitaria y devenidos en Estado paralelo y verdadero poder en la sombra,