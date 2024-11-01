edición general
7 meneos
25 clics

¿Por qué no quiere BlackRock un acuerdo de paz en Ucrania?

Merz premier alemán, afirmó que «enviar soldados alemanes a Ucrania restaurará el liderazgo de Alemania en Europa y el mundo». Dado que ello sería un misil en la línea de flotación de la seguridad rusa y que Putin nunca lo aceptará, Zelenski y los globalistas ya tienen el pretexto para hacer inviable la firma de un Acuerdo de Paz. Merz fue CEO de BlackRock, ¿casualidad?. La Cuarta Rama del Gobierno en Estados Unidos estaría constituida por agentes patógenos de naturaleza totalitaria y devenidos en Estado paralelo y verdadero poder en la sombra,

| etiquetas: blackrock , merz , tierras raras , dictadura económica
5 2 3 K 38 politica
6 comentarios
5 2 3 K 38 politica
#2 Horkid
Con su actuación en Venezuela Trump ha desnudado a la derecha: se deja de eufemismos, y muestra la verdad: se trata de apropiarse de todos los recursos que puedan ,del planeta. La guerra proxy de Ucrania la disfrazaron bien, y mucha gente se cree lo de que Rusia invadía. ¿Creen ustedes que si de verdad Rusia quisiera invadir Ucrania no lo habría podido hacer como Trump , en unas horas, SI, pero no era su guerra sólo se defendían. La guerra proxy de Ucrania tenía un objetivo: EEUU adueñarse de…   » ver todo el comentario
4 K 51
#6 BurraPeideira_
#2 Claro, Rusia se está dejando la vida en una guerra de desgaste porque no quiso secuestrar a Zelenski...
Rusia invadía, eso es un hecho. Luego podrás discutir sobre si la expansión de la OTAN suponía un riesgo para ellos que lo justificase.

Que vamos hacía un mundo polarizado y propenso a las guerras entre bloques por la influencia sobre territorios en disputa está claro. Que el bloque occidental representa los intereses del capital también está claro, ya no es una cuestión de derechas y de…   » ver todo el comentario
0 K 10
plutanasio #1 plutanasio
Una noticia de agosto del año pasado en actualidad
0 K 14
#3 Horkid
#1 Ya he cambiado la categoría, la he puesto en politica. Porque tiene relación con la actual situación en Venezuela: apropiación de recursos a la fuerza
0 K 9
meneantepromedio #4 meneantepromedio
¿Pero que mierda es esta? La paz se lograra cuando la puta Rusia abandone el territorio invadido. Hay ser hijo de una batallón de putas para estar a favor de Putin. Menuda mierda de envio.
0 K 9
#5 Horkid
Otro ejemplo clarísimo: la mentira de las armas de destrucción masiva. Sólo se trataba de apropiarse del petróleo de Irak con miles muertos. Y Aznar fue cómplice, porque la derecha no tiene ideología ni moral, tiene un objetivo: hacer ganar dinero a las empresas que representan, las muertes sólo son daños colaterales, incluído España. Este caso capricho de Aznar (pasarse por alguien poderoso) nos coto el atentado de Madrid!!
0 K 9

menéame