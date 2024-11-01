edición general
No queremos un "uso responsable" de bases americanas, queremos su cierre

Pedro Sánchez, con una mano nos vende ‘neutralidad’ y ‘diplomacia de paz’, y con la otra, mantiene intacto el entramado que nos ata de pies y manos a la estrategia global de Estados Unidos.

#1 kaos_subversivo
A ver, que la alternativa es el PP y sus lametazos al bullas de EEUU
#3 sarri
#1 En eso estamos de acuerdo, pero el malmenorismo no debe conllevar la ausencia de toda crítica.

Basta ya de medidas descafeinadas. España necesita una política de defensa soberana, neutral e independiente. Y eso pasa, sí o sí, por dos decisiones irreversibles: la salida inmediata de la OTAN y el cierre definitivo de todas las bases estadounidenses en nuestro territorio. No se trata de “renegociar” convenios ni de exigir “usos responsables”. Se trata de recuperar la soberanía plena sobre nuestro suelo, nuestra seguridad y nuestra política exterior.

A mi entender dice nada que no sea verdad y que no se apoyaría si se dijese de cualquier otro estado con bases americanas (o de la OTAN, que al final es EEUU)
ochoceros #4 ochoceros
"En caso de cualquier conflicto bélico internacional —y el actual con Irán lo demuestra—, España puede convertirse automáticamente en objetivo militar legítimo. Cualquier misil, cualquier represalia, puede caer sobre suelo español porque hemos aceptado ser el portaaviones de otro país. Eso no es defensa: es convertirnos en carne de cañón ajena."

Toda la razón, los yankis con sus bases nos convierten en dianas.
Aguarrás #5 Aguarrás
#4 A ver lo que tardan en montarnos otra carnicería como la de Atocha nuestros "aliados" para convencernos. :roll:
ochoceros #7 ochoceros
#5 Son expertos, lo han hecho misiles de veces.
#6 Onaj
El autor podría comenzar a entender que no son bases americanas. A partir de ahí, desarrollar su idea.

Si comienzas con una mentira o con un error, malo.
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
#0 te has dejado algo en la entradilla ¿no?

Pedro Sánchez es un trilero consumado. Con una mano nos vende “neutralidad activa” y “diplomacia de paz”, y con la otra mantiene intacto el entramado que nos ata de pies y manos a la estrategia global de Estados Unidos.

Por cierto si ese entramado nos ata de pies y manos como es que hemos dicho “EEUU eso está fuera del convenio que tenemos, para usar así los aviones te lo llevas” y EEUU ha tenido que coger sus aviones y largarse. No es lo yo llamaría estar atado de pies y manos.
