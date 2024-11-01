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¿Por qué no se puede pintar en las calles de Alicante?

¿Por qué no se puede pintar en las calles de Alicante?  

Documento audiovisual sobre el movimiento hip-hop en Alicante en los años '90. Vídeo editado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Alicante en 1994.

| etiquetas: graffiti , alicante , 90s , loco13 , hip hop , vídeos , universidad alicante
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1 comentarios
2 0 0 K 25 cultura
Andreham #1 Andreham
He ido skipeando así el video y en un momento aparece un policía local que era poco más que un yogurín explicando cosas. Mi primer instinto era pensar que era un enchufado (al fin y al cabo es la local) y me preguntaba dónde estaría hoy en día.

Juan Aldave lo llaman en el video.

A principios de este año ha sido detenido por malos tratos a su expareja lol…   » ver todo el comentario
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menéame