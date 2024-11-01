edición general
8 meneos
31 clics
"No se puede cambiar un régimen sin tropas en el terreno": los riesgos de la enorme apuesta de Trump en Irán

"No se puede cambiar un régimen sin tropas en el terreno": los riesgos de la enorme apuesta de Trump en Irán

Trump proclamará una victoria generacional si Estados Unidos logra destruir por completo el programa nuclear de Irán y provocar un cambio de régimen en Teherán utilizando únicamente el poder aéreo, incluso si desde Washington no parece haber un plan claro sobre lo que vendría después de la República Islámica. Pero si el ataque militar, denominado Operación Furia Épica por el Pentágono, fracasa o desencadena una conflagración regional más amplia que exija una participación continua de Estados Unidos, Trump podría perjudicar su legado.

| etiquetas: trump , estados unidos , irán , guerra
6 2 0 K 67 actualidad
5 comentarios
6 2 0 K 67 actualidad
rutas #2 rutas *
A Trump le importa un bledo su legado político, y otro bledo la libertad de los iraníes. Lo único que le importa es su dinero, y cumplir las órdenes del gobierno fascista de Israel para que el Mossad no publique las fotos de sus orgías con Epstein.
4 K 70
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
#2 Efectivamente. No creo que Trump tenga planes de aquí aun mes.
0 K 11
obmultimedia #5 obmultimedia
#2 Tan crudas y horribles deben de ser las pruebas contra Trump que lo tienen destruyendo el planeta para taparlo.
0 K 11
pitercio #1 pitercio
Las tropas en el terreno las menguaron en la última revuelta.
1 K 31
#3 luckyy
Enorme apuesta. La BBC siempre se supera dando asco
1 K 21

menéame