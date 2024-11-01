"No se puede cambiar un régimen sin tropas en el terreno": los riesgos de la enorme apuesta de Trump en Irán

Trump proclamará una victoria generacional si Estados Unidos logra destruir por completo el programa nuclear de Irán y provocar un cambio de régimen en Teherán utilizando únicamente el poder aéreo, incluso si desde Washington no parece haber un plan claro sobre lo que vendría después de la República Islámica. Pero si el ataque militar, denominado Operación Furia Épica por el Pentágono, fracasa o desencadena una conflagración regional más amplia que exija una participación continua de Estados Unidos, Trump podría perjudicar su legado.
