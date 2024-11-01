No, una protesta pacífica no pasa a ser violenta por cortar un evento deportivo o por tirar unas vallas, según el derecho internacional

Amnistía Internacional concluye que la concentración propalestina que acabó con la suspensión de la Vuelta "fue eminentemente pacífica". Según el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, una protesta no deja de ser pacífica por el corte de una calle, la interrupción de un evento deportivo ni por el surgimiento de hechos violentos aislados