edición general
22 meneos
21 clics
No, una protesta pacífica no pasa a ser violenta por cortar un evento deportivo o por tirar unas vallas, según el derecho internacional

No, una protesta pacífica no pasa a ser violenta por cortar un evento deportivo o por tirar unas vallas, según el derecho internacional

Amnistía Internacional concluye que la concentración propalestina que acabó con la suspensión de la Vuelta "fue eminentemente pacífica". Según el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, una protesta no deja de ser pacífica por el corte de una calle, la interrupción de un evento deportivo ni por el surgimiento de hechos violentos aislados

| etiquetas: genocidio , israel , sionismo , gaza , vuelta ciclista
19 3 0 K 129 actualidad
15 comentarios
19 3 0 K 129 actualidad
Comentarios destacados:      
ipanies #7 ipanies
#4 Esa violencia se da por descontada, al igual que el número de maderos "heridos" que pasó de los 20 con solo 2 detenidos... Esas cifras son un insulto a cualquier inteligencia, pero bueno, ellos se sienten muy útiles y eso es importante. xD
1 K 24
sotillo #10 sotillo
#7 Viendo las asociaciones y las pulseras mayoritarias ya se ve de que pie cojean “ Los del que puedan hacer que hagan” son una plaga
0 K 11
sotillo #6 sotillo
En Ferraz se veía un claro entendimiento entre las fuerzas del orden y los manifestantes, incluso es difícil diferenciar entre quien cortaba la calle, si los políticos y policías o la borregada
1 K 18
ipanies #1 ipanies
Todo aquel que no simpatiza con la organización delictiva y los fachas ya saben que no ha sido una protesta violenta y los otros no van a cambiar su opinión por un artículo del Diario.es... pero se agradece el esfuerzo didáctico ;)
1 K 17
sotillo #4 sotillo
#1 Yo si vi violencia, las imágenes son claras, se ve a un policía dando palos a ciudadanos pacíficos, imaginó que se tomaran todas las medidas legales en contra de esta actuación
0 K 11
mariKarmo #12 mariKarmo
Eso lo sabe hasta el que lo denuncia
0 K 16
Dene #11 Dene
Fue pacífica... salvo cuando algunos policías sin identificación se dedicaron a apalear gente pacífica
0 K 12
#15 higlewit
#11 Esto siempre es así, y cuando hay unos pocos manifestantes que se dedican a quemar cosas, esos son policías.
0 K 6
calde #9 calde
Y divertido porque quien más violencia aplicó con diferencia fue la policía.

Por qué se sigue permitiendo que la policía reaccione con violencia, pegando con las porras a diestro y siniestro, si los manifestantes no están siendo violentos?
0 K 10
#14 Hollywoodlandia *
Menos mal que no. Es la rabia contenida que no puedes gastar en otras cosas, por que las otras cosas las han generado los tuyos. Como miedo a que te viole tu colega de toda la vida, que no puedas alquilar ni un triste piso, que tengas que vivir con desconocidos que no te gustan en pisos patera, que tu salario no te llegue para más que comer y echar gasofa o que en tu barrio veas cosas graves que no te gustan o tengas que ir por otra calle para que no te molesten.
Como no nos podemos quejar de esto, literalmente, pues cogeré cualquier manifestación y la liare. Llamalo 8M,llamalo Palestina, llamalo como quieras al final es el desahogo que no puedo.
0 K 7
#13 higlewit
Amnistía Internacional concluye que la concentración propalestina que acabó con la suspensión de la Vuelta "fue eminentemente pacífica".

Todo es del color del cristal con que se mira, exactamente lo que hacen los admins de menéame.
0 K 6
alcama #2 alcama
Pues de las manifestaciones en Ferraz no decíais que eran pacíficas
4 K 1
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
#2
La protesta, convocada por la organización neonazi Núcleo Nacional, ha partido a las 20:30 desde la plaza de España y ha discurrido por las calles Princesa, Marqués de Urquijo y las inmediaciones de Ferraz, y en ella se han escuchado cánticos como “aquí están los nacionalistas”, “en Madrid, ni un puto mena” o “España cristiana y no musulmana”.

Sobre las 22:30 de la noche, agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) han cargado contra un grupo de manifestantes que previamente

…   » ver todo el comentario
4 K 58
alcama #5 alcama
#3
Según el derecho internacional, las manifestaciones de Ferraz fueron pacíficas
1 K -3
shake-it #8 shake-it
#3 Equiparar manifestaciones nazis pidiendo cosas nazis con manifestaciones por la paz y en contra de un genocidio. Cómo de pocha hay que tener la cabeza para hacer esa comparación y que no te entren naúseas.
4 K 52

menéame