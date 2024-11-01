No, una protesta pacífica no pasa a ser violenta por cortar un evento deportivo o por tirar unas vallas, según el derecho internacional

Amnistía Internacional concluye que la concentración propalestina que acabó con la suspensión de la Vuelta "fue eminentemente pacífica". Según el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, una protesta no deja de ser pacífica por el corte de una calle, la interrupción de un evento deportivo ni por el surgimiento de hechos violentos aislados
Por qué se sigue permitiendo que la policía reaccione con violencia, pegando con las porras a diestro y siniestro, si los manifestantes no están siendo violentos?
Como no nos podemos quejar de esto, literalmente, pues cogeré cualquier manifestación y la liare. Llamalo 8M,llamalo Palestina, llamalo como quieras al final es el desahogo que no puedo.
Todo es del color del cristal con que se mira, exactamente lo que hacen los admins de menéame.
La protesta, convocada por la organización neonazi Núcleo Nacional, ha partido a las 20:30 desde la plaza de España y ha discurrido por las calles Princesa, Marqués de Urquijo y las inmediaciones de Ferraz, y en ella se han escuchado cánticos como “aquí están los nacionalistas”, “en Madrid, ni un puto mena” o “España cristiana y no musulmana”.
Sobre las 22:30 de la noche, agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) han cargado contra un grupo de manifestantes que previamente
