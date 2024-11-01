No, Pete, no tienes el «control total». [Ing]

Tras cuatro días de camapaña en Irán, Hegseth se situó en un estrado frente a una bandera estadounidense y anunció: «Estados Unidos está ganando de forma contundente, aplastante y sin piedad». Pero eso fue entonces. Antes de que derribaran a pilotos estadounidenses de F-15 sobre un «espacio aéreo supuestamente sin oposición». Antes de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz en una guerra que, según Hegseth, Estados Unidos estaba «ganando de forma contundente». Antes de que un Donald Trump cada vez más desesperado y desquiciado amenazara con…