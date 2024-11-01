edición general
No es que no exista, es que tiene otro nombre: por qué Burger King es Hungry Jack's en Australia

A veces, los derechos de marcas y patentes pueden jugar malas pasadas. Al punto de que uno puede viajar al otro lado del mundo y toparse con una versión..

Milmariposas
Me hace recordar que la marca automóvil Opel se llama Vauxhall en el Reino Unido.
xavigo
#1 Vendo Vauxhall Corsa
Milmariposas
#2 Con el volante a la derecha. Especifica esto. El color es secundario. xD
Nitanmal
#1 había un Mitsubishi Pajero que en España le tuvieron que cambiar el nombre
cocococo
#4 En idioma español canario "pajero" significa otra cosa. En la isla de La Palma (no confundir con la ciudad de Las Palmas donde están los canarios que aquí no los queremos ni en jaulas) se le llama "pajero" al sitio donde se guardan los productos y las herramientas agrícola en las fincas. También es el sitio donde se ponen a los animales, más bien se ponían porque ahora hay cada vez menos animales de cuatro patas y más de dos patas.

www.academiacanarialengua.org/diccionario/entrada/pajero/

A lo de las pajas se le llama "pajilleros", no "pajeros".
