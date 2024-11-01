·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
110
clics
No es que no exista, es que tiene otro nombre: por qué Burger King es Hungry Jack's en Australia
A veces, los derechos de marcas y patentes pueden jugar malas pasadas. Al punto de que uno puede viajar al otro lado del mundo y toparse con una versión..
|
etiquetas
:
burger king
,
hungry jack
,
australia
,
hamburguesa
,
hamburguesería
3
1
1
K
36
cultura
5 comentarios
3
1
1
K
36
cultura
#1
Milmariposas
Me hace recordar que la marca automóvil Opel se llama Vauxhall en el Reino Unido.
1
K
27
#2
xavigo
#1
Vendo Vauxhall Corsa
1
K
24
#3
Milmariposas
#2
Con el volante a la derecha. Especifica esto. El color es secundario.
0
K
18
#4
Nitanmal
#1
había un Mitsubishi Pajero que en España le tuvieron que cambiar el nombre
0
K
10
#5
cocococo
#4
En idioma español canario "pajero" significa otra cosa. En la isla de La Palma (no confundir con la ciudad de Las Palmas donde están los canarios que aquí no los queremos ni en jaulas) se le llama "pajero" al sitio donde se guardan los productos y las herramientas agrícola en las fincas. También es el sitio donde se ponen a los animales, más bien se ponían porque ahora hay cada vez menos animales de cuatro patas y más de dos patas.
www.academiacanarialengua.org/diccionario/entrada/pajero/
A lo de las pajas se le llama "pajilleros", no "pajeros".
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
