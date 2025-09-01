edición general
4 meneos
65 clics
No mezclar deporte con política

No mezclar deporte con política  

"Celebrar festivales o campeonatos con un estado genocida es como celebrar la función escolar de fin de curso mientras se produce un tiroteo".

| etiquetas: mezclar , deporte , política , genocidio , eta
3 1 0 K 50 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 50 actualidad
Jaime131 #1 Jaime131
Todo se mezcla con política.
0 K 11
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
Que curioso, siempre son los derechuzos, los que piden no mezclar política con cosas.
0 K 11

menéame