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‘No hay inocentes en Jenin’: un diputado de extrema derecha apoya a las tropas que mataron a tiros a una familia palestina (EN)

“Y en Jenin no hay civiles inocentes. En Jenin no hay niños inocentes”, afirma Kroizer.

| etiquetas: sionismo , israel , genocidio , palestina , cisjordania
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3 comentarios
18 1 0 K 168 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master
El que a hierro mata a hierro muere.

No se les pasa por la cabeza que el odio que están sembrando les va a alcanzar algún día.
9 K 149
EldelaPepi #3 EldelaPepi
#1
Están tan convencidos de su superioridad que ni siquiera han caído en eso.
0 K 9
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"En Jenin no hay niños inocentes"
Hijos de la gran puta.
6 K 97

menéame