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‘No hay inocentes en Jenin’: un diputado de extrema derecha apoya a las tropas que mataron a tiros a una familia palestina (EN)
“Y en Jenin no hay civiles inocentes. En Jenin no hay niños inocentes”, afirma Kroizer.
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#1
ur_quan_master
El que a hierro mata a hierro muere.
No se les pasa por la cabeza que el odio que están sembrando les va a alcanzar algún día.
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#3
EldelaPepi
#1
Están tan convencidos de su superioridad que ni siquiera han caído en eso.
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#2
aPedirAlMetro
*
"En Jenin no hay niños inocentes"
Hijos de la gran puta.
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No se les pasa por la cabeza que el odio que están sembrando les va a alcanzar algún día.
Están tan convencidos de su superioridad que ni siquiera han caído en eso.
Hijos de la gran puta.