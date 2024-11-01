No había dioses ni templos en Rotuma, la isla del Pacífico donde sus habitantes vivieron siglos sin conocer la religión

En medio del Pacífico Sur, entre Fiyi y Wallis y Futuna, hay una isla que desafía muchas ideas sobre cómo las sociedades humanas se organizan: Rotuma. Con apenas 13 kilómetros de largo y 4 de ancho, esta isla volcánica pasó siglos sin religión organizada. No había templos, no había dioses que temer ni rituales que cumplir, ni vida después de la muerte.



Su mundo estaba definido por la comunidad, los ancestros y la naturaleza circundante. Todo cambió en 1824, cuando un francés llegó a bordo del Coquille y presentó por primera vez a los rotumanos