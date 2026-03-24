El «no a la guerra» selectivo: drones europeos desde Kiev a Tel Aviv

Volodímir Zelenski, declaró en el parlamento británico esta semana que se han desplazado a Oriente Medio «200 expertos militares antidrones» para defender a la región de los drones iraníes, y que hay más “dispuestos para el despliegue”. Zelenski muestra así su disposición de ayudar a EEUU e Israel, hecho que suscitó la amenaza (legítima defensa) de Irán de atacar también objetivos en Ucrania. Periodistas opinan ya abiertamente que, por tanto, el apoyo militar a Ucrania es por ende apoyo a Israel.