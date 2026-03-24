El «no a la guerra» selectivo: drones europeos desde Kiev a Tel Aviv

Volodímir Zelenski, declaró en el parlamento británico esta semana que se han desplazado a Oriente Medio «200 expertos militares antidrones» para defender a la región de los drones iraníes, y que hay más “dispuestos para el despliegue”. Zelenski muestra así su disposición de ayudar a EEUU e Israel, hecho que suscitó la amenaza (legítima defensa) de Irán de atacar también objetivos en Ucrania. Periodistas opinan ya abiertamente que, por tanto, el apoyo militar a Ucrania es por ende apoyo a Israel.
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1. La UE financia con el dinero de nuestros impuestos, natontados incluidos, la tecnologia de drones de Ucrania
2 .Ucrania vende esa tecnologia y esos drones a Israel
3. Ucrania se queda con ese dinero que va a los bolsillos de los corruptos del gobierno y amiguetes.
4. La UE aprueba un nuevo paquete de ayuda y volvemos al punto 1.
1. Rusia invade Ucrania para destruír a la nación ucraniana.
2. A los Zazis de MNM eso les encanta.
3. Irán vende a Rusia drones para matar ucranianos.
4. A los Zazis de MNM eso les encanta.
5. El gobierno iraní mata a sus propios ciudadanos por protestar.
6. A los Zazis de MNM eso les encanta.
7. La UE decide ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia.
8. Los Zazis de MNM odian eso.
9. A fuerza de tener que derribar drones iraníes lanzados por Rusia,… » ver todo el comentario
Directamente habría que dejar de ayudar a Ucrania, pero diciéndole a Zelensky, «¿de qué vas?, ¿cómo tienes tanto morro?»
opino que es un planteamiento falaz. Ucrania les está VENDIENDO su experiencia antidron, experiencia que se han ganado con su sudor y su sangre, y en su pleno derecho están de exportarla, cobrar por ella y reforzarse con ese capital que han obtenido. Y Zelenski está siendo coherente… » ver todo el comentario
Pocas veces hablé de Ucrania hablando mucho del conflicto, porque siempre he hablado más de EEUU, el mismo EEUU que desestabilizó todo Oriente, las exrepúblicas soviéticas, Europa, la mayoría del mundo y vende bombas y apoyo a Israel para arrasar Gaza, el Líbano y calla con lo de Cisjordania.