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El «no a la guerra» selectivo: drones europeos desde Kiev a Tel Aviv

El «no a la guerra» selectivo: drones europeos desde Kiev a Tel Aviv

Volodímir Zelenski, declaró en el parlamento británico esta semana que se han desplazado a Oriente Medio «200 expertos militares antidrones» para defender a la región de los drones iraníes, y que hay más “dispuestos para el despliegue”. Zelenski muestra así su disposición de ayudar a EEUU e Israel, hecho que suscitó la amenaza (legítima defensa) de Irán de atacar también objetivos en Ucrania. Periodistas opinan ya abiertamente que, por tanto, el apoyo militar a Ucrania es por ende apoyo a Israel.

| etiquetas: zelensky , ucrania , irán , israel , drones , eeuu , guerra
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
A ver ¿qué esperábais de la marioneta de la OTAN?
6 K 94
#9 sorecer
#1 #6 Claro!! Lo has entendido perfectamente
0 K 10
Cantro #10 Cantro
#1 ¿Qué se puede esperar de un país que es atacado con drones iraníes? Pues hacer lo posible para que el suministro se corte.
1 K 20
Veelicus #4 Veelicus
Para que nos hagamos idea de la estafa.
1. La UE financia con el dinero de nuestros impuestos, natontados incluidos, la tecnologia de drones de Ucrania
2 .Ucrania vende esa tecnologia y esos drones a Israel
3. Ucrania se queda con ese dinero que va a los bolsillos de los corruptos del gobierno y amiguetes.
4. La UE aprueba un nuevo paquete de ayuda y volvemos al punto 1.
3 K 49
Ysinembargosemueve #7 Ysinembargosemueve
#4 Y esos drones ASESINAN niños palestinos e iranis sin piedad.
1 K -4
suppiluliuma #12 suppiluliuma *
#4 Para que nos hagamos una idea de la estafa

1. Rusia invade Ucrania para destruír a la nación ucraniana.
2. A los Zazis de MNM eso les encanta.
3. Irán vende a Rusia drones para matar ucranianos.
4. A los Zazis de MNM eso les encanta.
5. El gobierno iraní mata a sus propios ciudadanos por protestar.
6. A los Zazis de MNM eso les encanta.
7. La UE decide ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia.
8. Los Zazis de MNM odian eso.
9. A fuerza de tener que derribar drones iraníes lanzados por Rusia,…   » ver todo el comentario
0 K 9
#3 marcotolo
entre iguales se entienden
2 K 40
Supercinexin #5 Supercinexin
¡Hacerme casito! ¡Darme más perras! ¡Cómprame drones Bibi! ¡Te los dejo baratos para matar moros! ¡Fabricación europea! ¡Tengo mercenarios también de oferta, mucha experiencia en combate!
2 K 37
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Sí que Irán ataque a Ucrania es legítima defensa por ayudar a la defensa de países de oriente medio, que Ucrania ataque a Irán debido a sus drones que caen a diario desde hace tres años y medio en su país es aún más legítimo, y además quien empezó fue Irán ¿no?
1 K 21
Malinke #11 Malinke
#6 ¿qué opinas de que Zelensky pida dinero y ayuda para defender a Ucrania de Putin y ese dinero acabe en otro lado, en este caso apoyando a Israel y EEUU contra Irán, Líbano y Palestina?

Directamente habría que dejar de ayudar a Ucrania, pero diciéndole a Zelensky, «¿de qué vas?, ¿cómo tienes tanto morro?»
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Enésimo_strike #13 Enésimo_strike *
#11 opino varias cosas, la primera es que debatir implica que si tú quieres que responda a tus preguntas lo mínimo es que tú respondas a las mías, sobre todo si me respondes a una pregunta que yo he hecho antes.

opino que es un planteamiento falaz. Ucrania les está VENDIENDO su experiencia antidron, experiencia que se han ganado con su sudor y su sangre, y en su pleno derecho están de exportarla, cobrar por ella y reforzarse con ese capital que han obtenido. Y Zelenski está siendo coherente…   » ver todo el comentario
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Malinke #14 Malinke
#13 el día que se comentó sobre el envío de su tecnología yo no puse nada, pero hoy se habla de enviar drones y tú volviste con lo de la tecnología. Si sólo es tecnología, me callo, si son drones vuelvo a decir lo mismo.

Pocas veces hablé de Ucrania hablando mucho del conflicto, porque siempre he hablado más de EEUU, el mismo EEUU que desestabilizó todo Oriente, las exrepúblicas soviéticas, Europa, la mayoría del mundo y vende bombas y apoyo a Israel para arrasar Gaza, el Líbano y calla con lo de Cisjordania.
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Ysinembargosemueve #8 Ysinembargosemueve
Entre nazis se reconocen aunque a los NAFOS les parezca bien.
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Thirsty #2 Thirsty
Yo lo veo perfecto
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menéame