'No a la guerra': la falla del Ayuntamiento de València lanza al mundo el mensaje al que se resisten PP y Vox

Un candoroso Chaplin de 27 metros vestido de militar, con fusil al hombro y rodeado de mariposas, corazones y flores multicolores sobre la palabra Hope (esperanza) y el símbolo de la paz. La falla municipal del Ayuntamiento de València es un alegato pacifista; un mensaje de proyección internacional en un momento de guerra en Irán con bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel, que desvía las miradas de otros conflictos de más trayectoria. Todo un 'no a la guerra', lema recuperado por el presidente Pedro Sánchez, al que se resisten PP y Vox

Bonzaitrax #3 Bonzaitrax
Si estuviese gobernado el subnormal de Frijolito con el apoyo del tarado Abascal, los F-18 españoles, a estas horas, ya habrían bombardeado Teherán unas ciento de veces.
Sadalsuud #4 Sadalsuud *
#3 No te creas, la mitad no habría despegado por falta de mantenimiento por qué el ministro de defensa habría asignado a dedo los contratos de mantenimiento a la empresa de algún amiwito, y la otra mitad menos uno habrían sido derribados por qué el menestro de defensa habría decidido ahorrar no actualizando los aviones al bloque D (nombre inventado por qué no se que pack de actualización tiene ahora los F18).
Solo el teniente coronel Gonzalbez habría sido capaz de entrar en el espacio aéreo…   » ver todo el comentario
oceanon3d #1 oceanon3d
A ver si se les pega a la gente joven entra tanta mierda con los que los tienen idiotizados.

Lo mismo hay suerte y ponen los dos pies en el suelo.
#2 kreator
Os apuesto que la vandalizan
