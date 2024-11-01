'No a la guerra': la falla del Ayuntamiento de València lanza al mundo el mensaje al que se resisten PP y Vox

Un candoroso Chaplin de 27 metros vestido de militar, con fusil al hombro y rodeado de mariposas, corazones y flores multicolores sobre la palabra Hope (esperanza) y el símbolo de la paz. La falla municipal del Ayuntamiento de València es un alegato pacifista; un mensaje de proyección internacional en un momento de guerra en Irán con bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel, que desvía las miradas de otros conflictos de más trayectoria. Todo un 'no a la guerra', lema recuperado por el presidente Pedro Sánchez, al que se resisten PP y Vox