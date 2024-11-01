edición general
NO existen las películas 4K

¿Quién no tiene un conocido que te raya la oreja con lo increíble que se ve la última película del Señor de los Anillos en 4K? ¡Ey, qué maravilla cuando te cuenta que casi puede sentir los pelitos de los granos de los orcos! Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cuánto tiene de real y cuánto de marketing hay en todo eso, ¿eh?" y un apunte. No voy a entrar en si el ojo humano es capaz de ver en 4K o de si tienes que estar sentado en x m con una pantalla de no sé ...

#3 ernovation
Es ridículo poner un video a 1080p para criticar el 4K. Además, el gráfico que pone con los tamaños de pantalla (cantidad de pixeles) no está a escala. Está mintiendo. Encima critica que 4K sea una medida lineal, ¿Por qué no lo iba a ser?
beltzak #4 beltzak
Joder pues ya hay que tener huevos a publicar esta imagen.  media
Fisionboy #5 Fisionboy *
#4 Entre esa imagen y el "la cámara Red One de Sony"... a mí me ha perdido este chaval. No todo el mundo puede ser Escafandra Vision. Pero sí, tengo amigos trabajando en la industria y me consta que no se postproduce en 4K nunca. Todas las copias en 4K son en realidad másters 2K reescalados.
PasaPollo #1 PasaPollo
Hay fEO, hay menEO.
#6 marcotolo
sin tener mucha idea, lo que si veo es que esta hablando sobre edicion digital en el año 2000-2005 y pone un video de un amiga 1200,
un ordenador del año 92 que se uso muy poco para tareas audiovisuales ya que habia modelos superiores, por lo que no se hasta que punto el resto de referencias seran reales
Don_Pixote #2 Don_Pixote
una OLED y dejaros de "K"

A quemar leds hasta que pete, pero no hay mejor calidad
