NO existen las películas 4K  

¿Quién no tiene un conocido que te raya la oreja con lo increíble que se ve la última película del Señor de los Anillos en 4K? ¡Ey, qué maravilla cuando te cuenta que casi puede sentir los pelitos de los granos de los orcos! Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cuánto tiene de real y cuánto de marketing hay en todo eso, ¿eh?" y un apunte. No voy a entrar en si el ojo humano es capaz de ver en 4K o de si tienes que estar sentado en x m con una pantalla de no sé ...