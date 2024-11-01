edición general
“No era un secreto”: el Supremo rebaja los lamentos de la pareja de Ayuso sobre la publicación de su confesión

La sentencia entiende que la filtración de su correo admitiendo un fraude fiscal le afectó negativamente pero no hasta el punto de pedir una “exagerada” indemnización de 300.000 euros y denunciar, como hizo en el juicio, que solo le queda quitarse la vida o abandonar el país. La decisión del Tribunal Supremo de condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de Alberto González Amador deja varias cosas por escrito además de su culpabilidad. Esa difusión le afectó negativamente y, además, el texto señala que muchas de sus.......

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
El supremo ya ha conseguido lo que queria, ahora se trata de rebajar un poco lo que pide el defraudador confeso.
#1 rbrn
:clap:
