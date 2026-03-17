No se deje engañar por las últimas lluvias: España es un país cada vez más seco

Desde 1961, un 12% de la Península y Baleares y un 16% de Canarias han pasado a una categoría climática más árida. Un estudio alerta de que esto va a ir a peor, alance de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con 323,2 milímetros en promedio, este ha sido el octavo periodo invernal más lluvioso desde el comienzo de la serie en 1961 y el tercero del siglo XXI. Sin embargo, las tendencias no dicen lo mismo. España es un país cada vez más árido. Y un estudio publicado en International Journal of Climatology alerta de que esto va a ir a peor