Por qué no deberías informarte sólo con la Wikipedia  

Un artículo del Institute for New Economic Thinking afirma que la Fundación Wikimedia tiene suficientes fondos para mantener sus servidores operativos por otros 75 años sin necesidad de nuevas donaciones. Aunque Wikipedia no es el proyecto idealista y completamente neutral que se soñaba al principio, sigue siendo una herramienta valiosa. Se reconoce que puede haber errores o sesgos, pero se recalca que es responsabilidad del usuario verificar fuentes y cuestionar la información.