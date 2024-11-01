edición general
Por qué no deberías hacer listas de propósitos en enero

Agotados, sobreestimulados y consumidos, intentamos ser mejores con el nuevo año y hacer nuevos propósitos. Sin embargo, solo se puede reiniciar después de la pausa. Los tiempos establecidos no van con nuestros cuerpos y los discursos que nos impulsan a ser nuestra mejor versión no son nuestro aliado. Dejémonos de tratar como si fuéramos una empresa.

angelitoMagno
Lo mejor es recuperar la lista del año pasado, ver que no la has cumplido, llorar y volver a proponerte la misma lista :-P
#7 A_S
Mi lista ha sido la misma en los últimos años:

- Llegar vivo hasta el año que viene, a ser posible bien de salud física y mental.

Algún año no la cumpliré
WcPC
En mi vida he hecho una lista de esas, me ha parecido siempre una tontería.
GanaderiaCuantica
Para evitar la falta de disponibilidad de ansiolíticos en las farmacias.
cenutrios_unidos
Yo el próximo año he decidido que en vez de 12 uvas voy a comer 12 torreznos.
elmileniarismovaallegar
Porque en febrero te da una ansiedad de caballo al comprobar que no has realizado ninguno de los propósitos...
#1 pimpollo.regordete
Es la primera vez que publico algo. Me pareció interesante. Espero haberlo hecho bien. Sed piadosos por favor ;)
#8 lovetan
#1 Venga, meneado, pero no por el interés de la notícia.
