Por qué no deberías hacer listas de propósitos en enero

Agotados, sobreestimulados y consumidos, intentamos ser mejores con el nuevo año y hacer nuevos propósitos. Sin embargo, solo se puede reiniciar después de la pausa. Los tiempos establecidos no van con nuestros cuerpos y los discursos que nos impulsan a ser nuestra mejor versión no son nuestro aliado. Dejémonos de tratar como si fuéramos una empresa.
| etiquetas: propósitos , año nuevo , frustración , dejadme en paz ya con eso
- Llegar vivo hasta el año que viene, a ser posible bien de salud física y mental.
Algún año no la cumpliré