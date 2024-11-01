edición general
Lo que no te cuentan sobre romperte las piernas para crecer

...la hemos convertido en la cirugía estética más cara y peligrosa del mercado: hombres jóvenes pagando 150.000 dólares para que les rompan los fémures y crecer diez centímetros. Lo que esas clínicas de lujo no ponen en el folleto lo cuento yo, que llevo más de diez años en quirófano...

#6 eypo75
La seguridad social me hizo una elongación de fémur en el 92 por una atrofia. 7 cm. 30 días en el hospital, dolorosos ejercicios de rehabilitación diaria durante 9 meses, volver a aprender a caminar y recuperar la masa muscular perdida... Recordando aquello, solo puedo pensar que la gente que se lo hace simultáneamente en ambas piernas por motivos estéticos necesita desesperadamente un psicólogo antes de meterse en quirófano
#16 mcfgdbbn3 *
#6: Yo la tuve. Me dijo que me apuntase a un gimnasio.

Solo consiguió alejarme de la práctica deportiva.

Sentir odio por tu estatura no es algo que se elija.
The_Ignorator #19 The_Ignorator *
#15 Cariñosamente te lo digo, lee a #6
Alguna vez has dicho tu altura y soy bastante más bajo que tú.
Sinceramente, y de verdad que sin intención de faltar, creo que el problema lo tienes más en el contenido que en el continente
riz #24 riz
#6 no será la Sanidad Pública en bez de la Seguridad Social?
riz #25 riz
#24 vez*
#29 eypo75
#25 Supongo. De todas formas, me entendiste
#3 mcfgdbbn3 *
Gavriil Ilizarov descubrió algo que la medicina occidental tardó treinta años en aceptar: que si separas un hueso roto exactamente un milímetro al día, el cuerpo entra en pánico y fabrica hueso nuevo de la nada. El mayor avance de la traumatología del siglo XX fue, además, un accidente: un paciente que giró las tuercas en la dirección equivocada mientras el médico estaba de vacaciones.

Perdona, pero esto ya se sabía de antes, no es un descubrimiento accidental del S XX:…   » ver todo el comentario
javierchiclana #5 javierchiclana
#3 Llizarov desarrolló el método, aparato, para ir separando el hueso lentamente.
#8 mcfgdbbn3 *
#5: Sí, hay que reconocer también su papel. :-)

Lo que no soporto es a todos los "éticos" que indignan por este procedimiento médico. ¿Les molesta que la gente pueda dejar de ser baja? ¿Es que nacer con unos determinados genes debe convertirse en una condena de por vida?

Ni que estuvieran obligando a operarse a la gente. Son malas personas, les gusta recrearse en el sufrimiento de las personas bajas y no pueden soportar la idea de que ahora la gente pueda escapar de eso. ¿Les…   » ver todo el comentario
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#3 en ese artículo que enlazas dice que el procedimiento se propuso en el siglo XIX pero que no se intentó practicar hasta el XX, y que el italiano que lo intento practicar por primera vez fracasó.
#11 mcfgdbbn3
#7: A mí es que lo del "descubrimiento accidental" me rechina. ¿Girar las tuercas en sentido contrario? ¿Qué buscaban, dejar al paciente de tamaño liliputiense? Y que los huesos no se pueden acortar así, el procedimiento es cortar un trozo de 4 cm o menos, y unir los huesos con material fijo.

El vídeo en sí es un #cry de alguien a quién no le parece bien que los bajos dejen de serlo. Que diga cuánto mide ella.

El artículo al que hace referencia es este:…   » ver todo el comentario
MoñecoTeDrapo #26 MoñecoTeDrapo *
#11 lo de girar al revés lo explica el link dentro de este meneo que lleva a la historia del ruso: antes se creía que era necesaria presión entre los huesos para que soldaran, por lo que cada día apretaban un poco la llave para mantener la presión. Este paciente hizo lo contrario y cuando el médico al volver y darse cuenta quiso comprobar cómo estaba el desastre y flipó al ver que había crecido hueso en el hueco.
Ludovicio #14 Ludovicio
#3 Ser bajo es tan enfermedad como tener los ojos o la piel de un color concreto.

Por mucho que al "dueño" pueda gustarle o no.
#15 mcfgdbbn3 *
#14: Para mí sí es una enfermedad. ¿Por qué la gente desprecia mucho más la baja estatura que el color de ojos o de pelo? Yo no veo a ninguna agencia de modelos en plan "solo pelo moreno", "solo ojos verdes y azules", "solo una piel entre estos dos tonos", "abstenerse si tienes el pelo rizado", "solo con brazos de más de 40 cm", pero en cambio sí hay limites de estatura.

Un ejemplo:
www.instagram.com/p/DNVJ1SGMLyh/
PRESÉNTATE AL NUEVO CASTING QUE TENEMOS LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 12:00h HASTA LAS 20:00h EN HORARIO ININTERRUMPIDO.

ALTURA MINIMA:
ELLAS 1,74
ELOS 1,84

EDAD MÍNIMA:
16 AÑOS
MENORES OBLIGATORIAMENTE ACOMPAÑADAS DE PADRE, MADRE O TUTOR.
Ludovicio #21 Ludovicio
#15 Usar agencias de modelos para justificar eso ... No me parece lo más sano.
#22 mcfgdbbn3 *
#21: Ya, pero fíjate en que lo único que ponen de forma explícita es la estatura.

Por cierto, yo no suelo ver a estos moralistas que están en contra de la cirugía estética protestar contra estas agencias.

Yo esto lo veo con otro enfoque: esta operación da una opción más a las personas, quién esté interesado la toma, quién no esté interesado puede pasar de largo. Es como los piercings, a mí no me gustan, así que evito hacérmelos y listo. Mejor será que exista la operacion a que la estatura sea una condena en vida. Y ojalá salgan más procedimientos de modificación corporal que permitan a la gente vivir como quiere vivir, y que no por nacer de una determinada manera, tengas que verte abocado a eso sin opción a poderlo cambiar.
Ludovicio #23 Ludovicio *
#22 Mañana se pondrá de moda que los dedos de los pies sobran y habrá gente que se "curará" esa "enfermedad". De pleno derecho.

Pues bueno, pues vale.

La solución está en la educación de la sociedad como para tantas cosas.
#28 mcfgdbbn3
#23: La diferencia está en que la estatura ha sido valorada desde tiempos inmemoriales.

Algo tendrá el agua cuando la bendicen. :roll:

La solución está en la educación de la sociedad como para tantas cosas.

La solución está en no decir a la gente lo que tiene que hacer con su cuerpo. ¿Tienes perforaciones o tatuajes? Pues quítatelo todo.
javierchiclana #2 javierchiclana *
Es el mayor problema de la medicina privada... la verdad y los efectos secundarios se contraponen (muchas veces) con las "ventas".
Ludovicio #10 Ludovicio
#2 Hay muchas cosas que nunca funcionarán bien si se dirigen por el beneficio privado. La salud es el caso más claro.
#12 mcfgdbbn3 *
#2: Cierto, mejor recurrir a lo público, como el Viaducto de Segovia y no al de alguna autopista de peaje.

Nota: estoy siendo irónico, no os suicidéis, el vídeo está muy exagerado, la operación es una opción muy válida, se pueden ganar 8 cm en el fémur y 5 en las tibias sin muchos riesgos, aunque siempre hay que hacer el procedimiento con cuidado y eligiendo a un buen doctor, no irse al más barato sin mirar nada más que el precio.
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
No sé, salen más a cuenta las botas con alzas... o aceptarte tal y como eres.
#13 mcfgdbbn3 *
#1: Aceptarte no es una opción para mucha gente, no es algo que puedas configurar como quién cambia el fondo de pantalla del ordenador. No te ves bien y punto. Las botas con alzas no son parte del cuerpo. El problema no es la apariencia, el problema es sentir que tienes un cuerpo defectuoso, especialmente cuando vas por ahí y ves a otras personas o ves el dato de su estatura.
SeñorPresunciones #17 SeñorPresunciones
#13 Pero a lo mejor no eres alto, pero sí fuerte, o guapo, o más inteligente que la media, o tienes chispa y encandilas con tu voz, o eres muy simpático y te haces con cualquiera en seguida... Imagino que lo malo es cuando no ves nada bueno en ti a lo que agarrarte. Eso debe de ser duro. Supongo que ahí no viene mal el apoyo de un profesional de la salud mental.
#20 mcfgdbbn3
#17: Pero a lo mejor no eres alto, pero sí fuerte, o guapo, o más inteligente que la media, o tienes chispa y encandilas con tu voz, o eres muy simpático

No estoy de acuerdo, tener un defecto no hace que "mágicamente" aparezca alguna virtud para compensar, de hecho ha gente que tiene todo eso... y además es alta.

Supongo que ahí no viene mal el apoyo de un profesional de la salud mental.

Lo tuve de pequeño, no me aportó nada, me dijo que me apuntara a un gimnasio y lo…   » ver todo el comentario
SeñorPresunciones #30 SeñorPresunciones
#20 No claro que no aparecerá una virtud mágicamente, pero si la tienes, explótala. También entiendo que los complejos lleven a alguien a querer superarlos con un mágico chasquido de dedos, pero por desgracia las cosas no van así. Si no lo atacas desde un punto de vista psicológico pronto te asaltará un complejo diferente.
#31 mcfgdbbn3
#30: Es que yo lo veo de otra manera: puedes operarte para ser más alto, pero eso no significa que no sea buena idea mejorar también otros aspectos como la personalidad, aprender cosas y demás...
#4 Sacianez
Aquí tienes un resumen de los puntos clave:
1. El impacto emocional y mental

El vídeo destaca que romperte un hueso no es solo un problema físico. Hay un duelo por la pérdida de autonomía. De repente, actividades básicas (ducharse, vestirse, cocinar) se vuelven imposibles sin ayuda, lo que genera frustración, ansiedad y, en ocasiones, sentimientos de inutilidad.
2. La "curva" de la recuperación

Nadie te cuenta que la recuperación no es lineal. Hay días de gran avance y otros de…   » ver todo el comentario
Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
#4 Como me dijo una vez una cirujana: toda operación tiene sus riesgos.
#18 mcfgdbbn3
#4: el resto de tu vida después de los brackets o el Invisalign.

Tengo entendido que eso no es así, durante un tiempo los tienes que llevar una vez los dientes están en su sitio, pero luego se estabiliza todo y ya no.

De o demás, toda operación tiene un procedimiento, a nadie le obligan a operarse, para algunas personas las operaciones de cirugía estética son una esperanza, porque la alternativa es saltar de un puente.

A lo mejor a algunos os cuesta entenderlo, pero hay personas que no nos vemos bien, y la gente tampoco nos ve bien.
#27 mcfgdbbn3 *
Un detalle: aunque odio mi estatura, no estoy pensando en ello 24 horas al día, o sea, no os penséis que estoy en un rincón llorando sin parar... es algo que solo duele cuando vas por la calle y ves a otras personas altas, cuando sale el tema o bien cuando te viene a la cabeza aleatoriamente.

Odio que se día que esto es vanidad. ¿Si una persona es alta naturalmente es menos vanidosa que una que adquiere ese mismo rasgo en un quirófano? ¿Nacer con unos genes tiene que condicionar la…   » ver todo el comentario
