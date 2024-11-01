Lo que no te cuentan sobre romperte las piernas para crecer  

...la hemos convertido en la cirugía estética más cara y peligrosa del mercado: hombres jóvenes pagando 150.000 dólares para que les rompan los fémures y crecer diez centímetros. Lo que esas clínicas de lujo no ponen en el folleto lo cuento yo, que llevo más de diez años en quirófano...
Solo consiguió alejarme de la práctica deportiva.
Sentir odio por tu estatura no es algo que se elija.
Alguna vez has dicho tu altura y soy bastante más bajo que tú.
Sinceramente, y de verdad que sin intención de faltar, creo que el problema lo tienes más en el contenido que en el continente
Perdona, pero esto ya se sabía de antes, no es un descubrimiento accidental del S XX:
Lo que no soporto es a todos los "éticos" que indignan por este procedimiento médico. ¿Les molesta que la gente pueda dejar de ser baja? ¿Es que nacer con unos determinados genes debe convertirse en una condena de por vida?
Ni que estuvieran obligando a operarse a la gente. Son malas personas, les gusta recrearse en el sufrimiento de las personas bajas y no pueden soportar la idea de que ahora la gente pueda escapar de eso. ¿Les
El vídeo en sí es un #cry de alguien a quién no le parece bien que los bajos dejen de serlo. Que diga cuánto mide ella.
El artículo al que hace referencia es este:
Por mucho que al "dueño" pueda gustarle o no.
Un ejemplo:
www.instagram.com/p/DNVJ1SGMLyh/
PRESÉNTATE AL NUEVO CASTING QUE TENEMOS LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 12:00h HASTA LAS 20:00h EN HORARIO ININTERRUMPIDO.
ALTURA MINIMA:
ELLAS 1,74
ELOS 1,84
EDAD MÍNIMA:
16 AÑOS
MENORES OBLIGATORIAMENTE ACOMPAÑADAS DE PADRE, MADRE O TUTOR.
Por cierto, yo no suelo ver a estos moralistas que están en contra de la cirugía estética protestar contra estas agencias.
Yo esto lo veo con otro enfoque: esta operación da una opción más a las personas, quién esté interesado la toma, quién no esté interesado puede pasar de largo. Es como los piercings, a mí no me gustan, así que evito hacérmelos y listo. Mejor será que exista la operacion a que la estatura sea una condena en vida. Y ojalá salgan más procedimientos de modificación corporal que permitan a la gente vivir como quiere vivir, y que no por nacer de una determinada manera, tengas que verte abocado a eso sin opción a poderlo cambiar.
La solución está en la educación de la sociedad como para tantas cosas.
Algo tendrá el agua cuando la bendicen.
La solución está en la educación de la sociedad como para tantas cosas.
La solución está en no decir a la gente lo que tiene que hacer con su cuerpo. ¿Tienes perforaciones o tatuajes? Pues quítatelo todo.
Nota: estoy siendo irónico, no os suicidéis, el vídeo está muy exagerado, la operación es una opción muy válida, se pueden ganar 8 cm en el fémur y 5 en las tibias sin muchos riesgos, aunque siempre hay que hacer el procedimiento con cuidado y eligiendo a un buen doctor, no irse al más barato sin mirar nada más que el precio.
No estoy de acuerdo, tener un defecto no hace que "mágicamente" aparezca alguna virtud para compensar, de hecho ha gente que tiene todo eso... y además es alta.
Supongo que ahí no viene mal el apoyo de un profesional de la salud mental.
Lo tuve de pequeño, no me aportó nada, me dijo que me apuntara a un gimnasio y lo
1. El impacto emocional y mental
El vídeo destaca que romperte un hueso no es solo un problema físico. Hay un duelo por la pérdida de autonomía. De repente, actividades básicas (ducharse, vestirse, cocinar) se vuelven imposibles sin ayuda, lo que genera frustración, ansiedad y, en ocasiones, sentimientos de inutilidad.
2. La "curva" de la recuperación
Nadie te cuenta que la recuperación no es lineal. Hay días de gran avance y otros de
Tengo entendido que eso no es así, durante un tiempo los tienes que llevar una vez los dientes están en su sitio, pero luego se estabiliza todo y ya no.
De o demás, toda operación tiene un procedimiento, a nadie le obligan a operarse, para algunas personas las operaciones de cirugía estética son una esperanza, porque la alternativa es saltar de un puente.
A lo mejor a algunos os cuesta entenderlo, pero hay personas que no nos vemos bien, y la gente tampoco nos ve bien.
Odio que se día que esto es vanidad. ¿Si una persona es alta naturalmente es menos vanidosa que una que adquiere ese mismo rasgo en un quirófano? ¿Nacer con unos genes tiene que condicionar la