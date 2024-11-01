¿Por qué no se construyen más viviendas en España?

Entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, se contabilizaron aproximadamente 115.755 viviendas libres iniciadas, junto con 23.179 viviendas protegidas, lo que da un total de alrededor de 138.934 nuevas viviendas en ese periodo. Esto significa que, aunque la actividad constructora ha aumentado en comparación con años anteriores, la producción de vivienda nueva en 2025 no supera las 140.000 unidades, una cifra claramente insuficiente frente a las estimaciones de las necesidades del parque residencial español.
Pero antes, tiene que haber un marco regulatorio que impida la especulación.
Si no, los especuladores tienen más dinero y comprarán la mayoría, sin solucionar el problema lo más mínimo.
Sobran viviendas vacías, en tu propia calle. Sal, pasea yira solares, edificios vacíos y persianas bajadas sin cartel de se vende. Cuando un imbécil te diga que las viviendas vacías están en el rural, sabes que estás hablando con un imbécil. El año 2025 termino con record de ventas, la mayoría suelo… » ver todo el comentario