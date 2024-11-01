¿Por qué no se construyen más viviendas en España?

Entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, se contabilizaron aproximadamente 115.755 viviendas libres iniciadas, junto con 23.179 viviendas protegidas, lo que da un total de alrededor de 138.934 nuevas viviendas en ese periodo. Esto significa que, aunque la actividad constructora ha aumentado en comparación con años anteriores, la producción de vivienda nueva en 2025 no supera las 140.000 unidades, una cifra claramente insuficiente frente a las estimaciones de las necesidades del parque residencial español.