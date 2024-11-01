edición general
¿Por qué no se construyen más viviendas en España?

Entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, se contabilizaron aproximadamente 115.755 viviendas libres iniciadas, junto con 23.179 viviendas protegidas, lo que da un total de alrededor de 138.934 nuevas viviendas en ese periodo. Esto significa que, aunque la actividad constructora ha aumentado en comparación con años anteriores, la producción de vivienda nueva en 2025 no supera las 140.000 unidades, una cifra claramente insuficiente frente a las estimaciones de las necesidades del parque residencial español.

mente_en_desarrollo
Hay que construir vivienda, por supuesto.
Pero antes, tiene que haber un marco regulatorio que impida la especulación.

Si no, los especuladores tienen más dinero y comprarán la mayoría, sin solucionar el problema lo más mínimo.
MetalAgm
#1 Y tambien hay que redistribuir la economia, servicios e infraestructuras... Hay muchas zonas donde construir y las grandes ciudades ya estan saturadas y es que aun no han terminado proyectos en desarrollo... No solo es constuir, sino donde... y para eso lo mejor es redistribuir primero la demanda...
Dragstat
Porque cuanto más se construyan menos sube el precio de las que ya hay, las que se construyen, y menos viviendas en alquiler se necesitan.
fastbrian
Y tiene que haber sitio, porque en las islas...
Toponotomalasuerte
Por qué hay vivienda para comercializar de sobra, pero al igual que los suelos urbanos, edificios vacíos y esas cosas está en manos de especuladores que lo tienen retenido para controlar la oferta.
Sobran viviendas vacías, en tu propia calle. Sal, pasea yira solares, edificios vacíos y persianas bajadas sin cartel de se vende. Cuando un imbécil te diga que las viviendas vacías están en el rural, sabes que estás hablando con un imbécil. El año 2025 termino con record de ventas, la mayoría suelo…   » ver todo el comentario
Cincocuatrotres
Metiendo a 1.000.000 mas de habitantes en el pais haces que se forren los especuladores y las clinicas privadas, eso es de cajon!
