Nissan cerrará la fábrica de Sunderland en el Reino Unido si se aprueban las reglas del «Made in Europe»

Nissan teme que los fabricantes con producción en Reino Unido queden en grave desventaja si finalmente no se les incluye plenamente en el nuevo marco regulatorio europeo. Estas normas, actualmente en discusión en Bruselas, pretenden reforzar la industria europea frente al creciente avance de los fabricantes chinos. La idea es sencilla sobre el papel: al menos el 70% de los componentes de un coche eléctrico deberán haberse producido dentro de la Unión Europea para que el modelo pueda beneficiarse de determinados incentivos públicos.