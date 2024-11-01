edición general
Niños de la guerra, que sufrieron sus consecuencias y más

Leí este artículo sobre Niños de la guerra y me impresionó cómo retrata el impacto de los conflictos en las vidas que deberían estar llenas de juego, educación y risas. Descreíbles historias reales donde infancia, familia y sueños se ven robados por la violencia. Me caló profundo lo humano: cómo sobreviven cuerpo y alma, y lo urgente que es no olvidar su voz. Este tipo de lectura no solo informa, también conmueve y obliga a mirar de frente lo que muchas veces se evade.

