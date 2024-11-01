edición general
4 meneos
11 clics
Los 'niños de la Guerra Civil' españoles llevan un año sin cobrar su pensión de Rusia: “No podemos esperar más”

Los 'niños de la Guerra Civil' españoles llevan un año sin cobrar su pensión de Rusia: “No podemos esperar más”

“Es injusto y cruel. No se merecen estar viviendo esto al final de su vida”, dice Miguel Fernández, hijo de Honorina. El enfado y la tristeza se entremezclan en el tono de su voz porque su madre falleció justo hace una semana esperando a percibir lo que le corresponde. Tenía 100 años recién cumplidos en septiembre y llevaba desde principios de año sin cobrar la pensión por el tiempo que trabajó como pediatra en Rusia hasta 1991, cuando regresó con su familia España.

| etiquetas: cobrar , pensión , rusia
3 1 0 K 35 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
LinternaGorri #1 LinternaGorri
La causa de que el dinero haya quedado en el limbo está en los “paquetes de sanciones internacionales” aprobadas por la Unión Europea
0 K 12

menéame