Los 'niños de la Guerra Civil' españoles llevan un año sin cobrar su pensión de Rusia: “No podemos esperar más”

“Es injusto y cruel. No se merecen estar viviendo esto al final de su vida”, dice Miguel Fernández, hijo de Honorina. El enfado y la tristeza se entremezclan en el tono de su voz porque su madre falleció justo hace una semana esperando a percibir lo que le corresponde. Tenía 100 años recién cumplidos en septiembre y llevaba desde principios de año sin cobrar la pensión por el tiempo que trabajó como pediatra en Rusia hasta 1991, cuando regresó con su familia España.