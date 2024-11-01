edición general
El niño que pasó 2 años escondido en un bosque para escapar de los nazis

Un niño judío de 12 años se vio obligado a esconderse durante casi dos años en un bosque para evitar ser capturado y finalmente asesinado por los nazis que habían ocupado su pueblo en Polonia. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Buczacz (ahora llamado Buchach y ubicado en el oeste de Ucrania) fue ocupado por tropas soviéticas como parte de un acuerdo secreto entre Hitler y Stalin para dividir Polonia. Unas semanas después de que las tropas alemanas invadieran el oeste y el norte de Polonia en septiembre de 1939.

Supercinexin #1 Supercinexin
Putada que en Gaza no hay bosques. De ahí tantas decenas de miles de niños muertos.
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
#1 pensaba que usted falleció, don francisco  media
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Mucha gente aun no sabe que Stalin invadió el este de Polonia al haber acordado con los nazis repartirse el país
