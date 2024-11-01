El niño que pasó 2 años escondido en un bosque para escapar de los nazis

Un niño judío de 12 años se vio obligado a esconderse durante casi dos años en un bosque para evitar ser capturado y finalmente asesinado por los nazis que habían ocupado su pueblo en Polonia. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Buczacz (ahora llamado Buchach y ubicado en el oeste de Ucrania) fue ocupado por tropas soviéticas como parte de un acuerdo secreto entre Hitler y Stalin para dividir Polonia. Unas semanas después de que las tropas alemanas invadieran el oeste y el norte de Polonia en septiembre de 1939.