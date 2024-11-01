Un niño que no existe (oficialmente) en Almería no puede acceder a cirugías urgentes

Un niño de Almería se encuentra en un limbo jurídico que amenaza su salud. Nada más nacer permaneció ingresado en el hospital luchando contra múltiples patologías severas que requieren atención continua, pero para la administración no existe. Un bloqueo burocrático ha impedido su inscripción en el Registro Civil, dejándolo sin identidad legal y, por tanto, sin acceso efectivo a derechos fundamentales como la atención médica completa, la prescripción de fármacos o la posibilidad de una intervención quirúrgica urgente.