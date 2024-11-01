edición general
Un niño que no existe (oficialmente) en Almería no puede acceder a cirugías urgentes

Un niño de Almería se encuentra en un limbo jurídico que amenaza su salud. Nada más nacer permaneció ingresado en el hospital luchando contra múltiples patologías severas que requieren atención continua, pero para la administración no existe. Un bloqueo burocrático ha impedido su inscripción en el Registro Civil, dejándolo sin identidad legal y, por tanto, sin acceso efectivo a derechos fundamentales como la atención médica completa, la prescripción de fármacos o la posibilidad de una intervención quirúrgica urgente.

#1 topecb *
Me huele raro, la asistencia sanitaria urgente no se le niega a nadie. Repito: a nadie. Otra cosa es que para una consulta del pediatra tengan que pasar por servicios sociales porque no tiene derecho al no estar registrado formalmente

El padre fue a inscribir al hijo fuera de plazo :palm: y ahora llevará su proceso
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Ya te digo yo que no he visto ningún caso grave que entre por urgencias y no se atienda. Aquí algo no se cuenta...
#4 topecb
#3 Por eso, y hablan "Un bloqueo burocrático ha impedido su inscripción en el Registro Civil" pero el bloqueo burocrático fue ir fuera de plazo.

Y me parece muy raro que haya pasado por la Delegación Territorial de Inclusión Social y el Defensor del Pueblo, como tu dices, hay algo que no nos han contado
#2 Sacapuntas *
La sanidad universal no dice eso. Si es un problema burocrático o informático, deberían ser los burócratas o informáticos los que tuvieran el problema, no el enfermo.
