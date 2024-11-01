·
más visitadas
12108
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
6984
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5427
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4601
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5089
clics
Mascotas
más votadas
681
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
387
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
669
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
549
Senado de EE.UU. prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra
369
El Gobierno desmiente a la portavoz de Trump y niega que haya "cooperación militar" con Estados Unidos
publicadas
en cola
7
meneos
16
clics
Un niño de 8 años se pincha con una jeringuilla abandonada en el tobogán de un parque de la Malvarrosa
Los vecinos denuncian que personas drogodependientes utilizan las zonas de juegos infantiles para dormir o inyectarse droga y exigen más vigilancia
etiquetas
jeringuilla
yonkis
malvarrosa
actualidad
5 comentarios
#1
perogrullobrrr
Esto si que es un back to the 80s y no stranger things
#2
Edheo
#1
Me encanta esa canción de Aqua
#5
joffer
#1
pues la segunda temporada viene con tirones de bolsos desde vespinos robadas
#3
Macnulti_reencarnado
"Un niño de 8 años se pincha con una jeringuilla abandonada en el tobogán de un parque de la Malvarrosa
Los vecinos denuncian que personas drogodependientes utilizan las zonas de juegos infantiles para dormir o inyectarse droga y exigen más vigilancia
Se sabía que algún día acabaría pasando y al final, por desgracia, ha sucedido. Un niño de 8 años se ha pinchado con una jeringuilla abandonada. Los hechos han ocurrido en el barrio de la Malvarrosa, no muy lejos de las Casitas Rosa, punto…
» ver todo el comentario
#4
LunaTiko
*
Cierran centros de drogodependientes, asistencia, albergues y servicios sociales... acaban drogándose donde pueden y sin paraguas social. En Lavapiés está ocurriendo lo mismo, pero incitado por la gentrificación.
No hace falta más vigilancia, sino mas asistencia y menos señalamiento social.
Y dejar de culpar al yonki que dejó la jeringa (que también tiene huevos, pero no pretendamos que un notas puesto de caballo sea tan consciente)
No hace falta más vigilancia, sino mas asistencia y menos señalamiento social.
