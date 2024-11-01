edición general
Un niño de 8 años se pincha con una jeringuilla abandonada en el tobogán de un parque de la Malvarrosa

Los vecinos denuncian que personas drogodependientes utilizan las zonas de juegos infantiles para dormir o inyectarse droga y exigen más vigilancia

perogrullobrrr #1 perogrullobrrr
Esto si que es un back to the 80s y no stranger things
Edheo #2 Edheo
#1 Me encanta esa canción de Aqua
joffer #5 joffer
#1 pues la segunda temporada viene con tirones de bolsos desde vespinos robadas
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Se sabía que algún día acabaría pasando y al final, por desgracia, ha sucedido. Un niño de 8 años se ha pinchado con una jeringuilla abandonada. Los hechos han ocurrido en el barrio de la Malvarrosa, no muy lejos de las Casitas Rosa, punto…   » ver todo el comentario
#4 LunaTiko *
Cierran centros de drogodependientes, asistencia, albergues y servicios sociales... acaban drogándose donde pueden y sin paraguas social. En Lavapiés está ocurriendo lo mismo, pero incitado por la gentrificación.

No hace falta más vigilancia, sino mas asistencia y menos señalamiento social.

Y dejar de culpar al yonki que dejó la jeringa (que también tiene huevos, pero no pretendamos que un notas puesto de caballo sea tan consciente)
