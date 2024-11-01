edición general
Nina Conti - Ventrílocua [ENG]  

Todos hemos visto a ventrílocuos hacer hablar a muñecos sentados en su falda pero Nina va más allá y lo hace con personas reales. Muy divertido.

