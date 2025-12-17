La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa

Una vecina de Nigrán de en torno a 40 años de edad se enfrenta a una multa que puede alcanzar los 10.000 euros por haber tirado dos gatos recién nacidos a la basura. La Policía Local la identificó apenas dos horas después de que apareciesen los cachorros. La encontraron gracias a restos de documentos con datos personales que había depositado en la bolsa en la que se halló la caja de detergente donde estaban metidos los animales. Según indicó, una gata callejera que merodeaba por la zona parió en su propiedad y al encontrarse los cachorros...