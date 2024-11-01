edición general
8 meneos
113 clics
'A Night at the Garden': imágenes de archivo de un mitin nazi en Nueva York en 1939 con 20.000 asistentes

'A Night at the Garden': imágenes de archivo de un mitin nazi en Nueva York en 1939 con 20.000 asistentes

Está elaborado con material de archivo real sobre un mitin nazi celebrado el 20 de febrero de 1939 en el Madison Square Garden de Nueva York. El encuentro reunió a 20.000 estadounidenses en el mítico pabellón. En ese momento, los campos de concentración ya estaban funcionando en Alemania y quedaban seis meses para que se lanzasen a por Polonia. Llama la atención la fusión de la iconografía estadounidense con la nacionalsocialista. Obviamente, los discursos son antisemitas, pero en sus formas guardan muchas similitudes con las líneas comunes qu

| etiquetas: nazismo , estados unidos
7 1 0 K 122 cultura
8 comentarios
7 1 0 K 122 cultura
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
La foto actualizada:  media
3 K 43
A.more #1 A.more
En aquella ocasión no llegaron a generalizarse. Ahora si
1 K 24
#3 Cincocuatrotres
Prácticamente a todo occidente le gustaba el mensaje nazi, Francia resistió un mes y fué el que más y así casi todos los países, después se agruparon todos juntaron sus armas y fueron a Rusia a combatir el comunismo, dicho sea con brocha gorda.
0 K 8
tul #5 tul
#3 de eso nada, solo gustaba a los ricos que eran los que no iban a morir al frentre
0 K 12
#6 lameth
#3 Joer.....
Francia no aguantó porque su plan de defensa contra Alemania era una puta mierda. Punto.
Coñe, es que tela con los "Pío Moa" modernos.
0 K 10
Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
#6 ¿Por qué te crees que en el 36 casi nadie apoyó a los demócratas españoles mientras que Hitler y Mussolini armaban hasta los dientes y enviaban tropas a los que traicionaron a España? pues eso, Pío.
0 K 17
#8 lameth
#7 Porque España dependía en gran medida de lo que querían las democracias occidentales, como Inglaterra o Francia, pero ellos no querían meterse porque temían que funcionase la revolución del proletariado de forma de democrática.
De eso hay cartas y escritos, pero que no oculten tu opinión los hechos hombre.
0 K 10
SolidGeorg #4 SolidGeorg
Cuando la única izquierda que hay se vuelve temerosa, se parapeta en la burocracia, en la centralización estatista y abandona los principios de libertad; la extrema derecha avanza rápidamente, porque al fin y al cabo hacen lo mismo pero sin demagogia y la gente acaba harta. Da igual el siglo que las esto.
0 K 7

menéame