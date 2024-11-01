Nietzsche, filósofo: "Como no tenemos tiempo ni calma para reflexionar, ya no valoramos las opiniones diferentes: simplemente las odiamos"

¿Te has parado a pensar alguna vez en por qué odias aquello que odias? El verbo odiar está de moda. Ahora los haters campan a sus anchas, y nos atrincheramos con nuestras ideas (¿nuestras?) para lanzarnos al cuello de todo aquel que no pertenece a nuestro bando (¿nuestro?). 240 caracteres bastan para una sentencia. No se necesitan pruebas, debates ni valoraciones. El juicio llega al instante.