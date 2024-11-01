edición general
Nicki Minaj denuncia conspiraciones políticas y abusos en una explosiva publicación en redes sociales. (ENG)

"Imaginen si un rapero de 30 años estuviera aquí con una joven de 16 hoy en día y cómo todos tendrían su cabeza en bandeja. El tipo estaba abrazando y montándose con adolescentes a plena luz del día"(Jay Z) "Tu artista favorito ha estado practicando rituales en una secta satánica donde toman bebés de otros países, los mutilan y los matan como una forma de sacrificio de sangre a su dios. Verás, cuando tu amo es satanás, debes derramar sangre constantemente." "Quizás debería hablar sobre las técnicas de lavado de cerebro que usan."

snowdenknows #2 snowdenknows
y los videos de jim carrey.. ahora no parece que hubiera perdido tanto la cabeza
