Nicki Minaj denuncia conspiraciones políticas y abusos en una explosiva publicación en redes sociales. (ENG)

"Imaginen si un rapero de 30 años estuviera aquí con una joven de 16 hoy en día y cómo todos tendrían su cabeza en bandeja. El tipo estaba abrazando y montándose con adolescentes a plena luz del día"(Jay Z) "Tu artista favorito ha estado practicando rituales en una secta satánica donde toman bebés de otros países, los mutilan y los matan como una forma de sacrificio de sangre a su dios. Verás, cuando tu amo es satanás, debes derramar sangre constantemente." "Quizás debería hablar sobre las técnicas de lavado de cerebro que usan."
| etiquetas: nicki minaj , abusos
www.meneame.net/story/comieron-humanos-revelaciones-caso-epstein-reflo
videoclip yummy de justin bieber www.youtube.com/watch?v=8EJ3zbKTWQ8