“¡Comieron humanos!”: revelaciones de caso Epstein “reflotaron” clásico de la conspiración  

En 2009, la modelo mexicana Gabriela Rico Jiménez, de 21 años, salió corriendo a la calle mientras asistía a una fiesta de la élite, gritando: "¡Se están comiendo a la gente! ¡Es gente!". Creían que estaba loca. Gabriela desapareció esa noche. No obstante, hasta el momento no existe evidencia que confirme una relación real entre el caso Epstein y el episodio protagonizado por Gabriela Rico Jiménez, tratándose de asociaciones surgidas a partir de especulaciones en redes sociales.

NinjaBoig
Por desgracia no me sorprendería nada q fuera cierto.
Rixx
#1 El templo de la isla Epstein no augura nada bueno :-S
Spirito
#1 A mí tampoco me sorprende y en alguna ocasión me he reprimido de decirlo pero es creíble.

No sé si todos, pero intuyo que había una alta asistencia de psicópatas.

Psicópatas con poder y en tal escenario, son capaces de las mayores atrocidades, porque carecen de empatía: no son humanos.
Aguarrás
Lo del texto y los bebés... ¡Joooder!. :-x
Noctuar
Somos omnívoros.
Spirito
#5 Después de 15 años de vegano no puedes echarte atrás. Resiste con el césped. :hug:
Noctuar
#8 Es la cadena alimenticia.
Spirito
Fueron psicópatas los que estuvieron allí.

No fueron HdlgP, sino bestias depredadores de humanos.
Spirito
Por cierto, esto podemos tomar broma o no pero es jodido.

Imaginaos que un ricachón de éstos, que lo tienen y creen todo, en un momento dado con su raya de coca pura y su whisky, o por vacilar, decide comerse fritos con ajos los pezones y la vulva de tres o cuatro adolescentes.

Y saben que no pasa nada, porque tienen dinero, chantaje e influencias para que no pase nada.

Sí, es muy loco, demasiado, pero así parece que fue.
letra
#9 Uy, no se lo comen porque les dé un aire metiéndose cocaína. Sino por otra droga, el adrenocromo: culturacolectiva.com/historia/adrenocromo-droga-de-los-illuminati
Spirito
#10 No sé, pero como quiera que fuere me parece muy fuerte.
DayOfTheTentacle
Uhm....
