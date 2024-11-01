“¡Comieron humanos!”: revelaciones de caso Epstein “reflotaron” clásico de la conspiración  

En 2009, la modelo mexicana Gabriela Rico Jiménez, de 21 años, salió corriendo a la calle mientras asistía a una fiesta de la élite, gritando: "¡Se están comiendo a la gente! ¡Es gente!". Creían que estaba loca. Gabriela desapareció esa noche. No obstante, hasta el momento no existe evidencia que confirme una relación real entre el caso Epstein y el episodio protagonizado por Gabriela Rico Jiménez, tratándose de asociaciones surgidas a partir de especulaciones en redes sociales.
| etiquetas: epstein , pedofilia , élite , fiestas , canibalismo , son sus costumbres
No sé si todos, pero intuyo que había una alta asistencia de psicópatas.
Psicópatas con poder y en tal escenario, son capaces de las mayores atrocidades, porque carecen de empatía: no son humanos.
No fueron HdlgP, sino bestias depredadores de humanos.
Imaginaos que un ricachón de éstos, que lo tienen y creen todo, en un momento dado con su raya de coca pura y su whisky, o por vacilar, decide comerse fritos con ajos los pezones y la vulva de tres o cuatro adolescentes.
Y saben que no pasa nada, porque tienen dinero, chantaje e influencias para que no pase nada.
Sí, es muy loco, demasiado, pero así parece que fue.