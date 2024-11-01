Informe del Defensor del Pueblo Andaluz 2025 (I): las demoras "significativas" de hasta nueve meses provocan que dos pacientes de cáncer de mama lleguen al estadio BI-RADS 5

Según ha podido saber EL LIBRE, dos mujeres del cribado que estaban en BI-RADS 0 y BI-RADS 4 (hallazgos probablemente malignos) terminaron con diagnóstico de BI-RADS 5 (altamente sugerente de malignidad) por la tardanza de los procesos. Asimismo, se encuentra en curso una actuación con el Hospital Infanta Elena (Huelva) por no haber citado a una mujer cuyo informe de mamografía del cribado indicaba expresamente que se habían encontrado hallazgos BI-RADS 3 que precisaban estudios complementarios, de lo que solo fue consciente cuando, un año y me