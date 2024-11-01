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Informe del Defensor del Pueblo Andaluz 2025 (I): las demoras "significativas" de hasta nueve meses provocan que dos pacientes de cáncer de mama lleguen al estadio BI-RADS 5

Informe del Defensor del Pueblo Andaluz 2025 (I): las demoras "significativas" de hasta nueve meses provocan que dos pacientes de cáncer de mama lleguen al estadio BI-RADS 5

Según ha podido saber EL LIBRE, dos mujeres del cribado que estaban en BI-RADS 0 y BI-RADS 4 (hallazgos probablemente malignos) terminaron con diagnóstico de BI-RADS 5 (altamente sugerente de malignidad) por la tardanza de los procesos. Asimismo, se encuentra en curso una actuación con el Hospital Infanta Elena (Huelva) por no haber citado a una mujer cuyo informe de mamografía del cribado indicaba expresamente que se habían encontrado hallazgos BI-RADS 3 que precisaban estudios complementarios, de lo que solo fue consciente cuando, un año y me

| etiquetas: corrupcion sas , destrucción sanidad publica , andalucia
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3 comentarios
5 1 0 K 59 actualidad
#1 tierramar *
Y no olvidar que el desmantelamiento de la sanidad andaluza lo ha hecho el PPSOE, recordemos la lucha de Spiriman contar los desmanes del susanato ellibre.es/la-indignante-politizacion-de-la-sanidad-publica-en-andaluc
www.meneame.net/story/planes-choque-cribados-cancer-mama-colon-cervix- Los planes de choque para los cribados del cáncer de mama, de colon y de cérvix del SAS son "una quimera"
Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/consejeria-sanidad-deniega-acceso-informe
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#3 Eukherio *
Yo sigo sin entender demasiado bien la estrategia. La sanidad pública, hasta que la maten definitivamente, está obligada a cubrir tratamientos de cáncer. Sale mil veces más barato un cribado y una intervención simple que retrasar las cosas hasta que tengan cáncer y tengas que costear tratamientos de años. He tenido familiares con cáncer, he mirado lo que costaban ciertos tratamientos en Internet, y generalmente salían los precios que pagaban los americanos, que siempre están inflados, pero era…   » ver todo el comentario
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#2 rystan
que precisaban estudios complementarios, de lo que solo fue consciente cuando, un año y medio después, fue informada de ello por su médico de familia al efectuar una consulta por un dolor en la mama.

Esto es denunciable por lo penal. Su doctor debería haberle llamado.
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