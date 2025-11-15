·
9

35
clics
La NFL en Madrid trae de vuelta el alcohol al Bernabéu pese a la ley del deporte
El Bernabéu permitirá la venta de alcohol durante el partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders porque lo organiza la NFL
nfl
,
madrid
,
santiago bernabeu
,
ley del deporte
,
alcohol
,
dolphins
8 comentarios
#1
Quillotro
*
Nuestro espectáculo, nuestras reglas, nuestras leyes y nuestras lentejas... ¿las tomas o las dejas?
3
K
45
#2
SeñorPresunciones
#1
Nuestro cipote en tu ojete y sin permiso, pero sonríe, que somos el mundo libre basado en reglas.
1
K
20
#3
Ze7eN
*
La Ley solo aplica a competiciones de ámbito nacional
. Otra puta mierda de articulo con titular sensacionalista construido a base de tweets imparciales.
2
K
37
#4
fingulod
#3
¿Qué se entiende por competiciones de ámbito nacional? ¿Un partido de la selección está incluido?
No critico; pregunto para entenderlo.
1
K
14
#6
MoñecoTeDrapo
*
#4
la prohibición de regula el la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte:
El ámbito objetivo de aplicación de esta Ley está determinado por las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, que se organicen por entidades deportivas en el marco de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, o aquellas otras organizadas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas.
(artículo 1.2)
Los partidos de la Selección entrarían dentro de los organizados o autorizados por la RFEF
0
K
11
#7
fingulod
#6
Es decir, eventos internacionales que organiza una federación están incluidos, y ligas al tener el soporte de UEFA/FIFA también.
Pero si se hace una especie de superliga, organizada por una organización privada ¿estarían fuera?
0
K
7
#8
OrialCon_Darkness
#7
si, si lo hace una empresa privada, como si quieren vender coca.
Lo raro es que no se hayan pedido ser sede de los juegos para dopados, que allí todo sería legal
0
K
10
#5
Archaic_Abattoir
Normal. Si no a ver quién va a ver esa puta mierda.
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
