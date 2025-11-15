edición general
9 meneos
35 clics

La NFL en Madrid trae de vuelta el alcohol al Bernabéu pese a la ley del deporte

El Bernabéu permitirá la venta de alcohol durante el partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders porque lo organiza la NFL

| etiquetas: nfl , madrid , santiago bernabeu , ley del deporte , alcohol , dolphins
7 2 1 K 65 actualidad
8 comentarios
7 2 1 K 65 actualidad
#1 Quillotro *
Nuestro espectáculo, nuestras reglas, nuestras leyes y nuestras lentejas... ¿las tomas o las dejas?
3 K 45
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
#1 Nuestro cipote en tu ojete y sin permiso, pero sonríe, que somos el mundo libre basado en reglas.
1 K 20
Ze7eN #3 Ze7eN *
La Ley solo aplica a competiciones de ámbito nacional. Otra puta mierda de articulo con titular sensacionalista construido a base de tweets imparciales.
2 K 37
#4 fingulod
#3 ¿Qué se entiende por competiciones de ámbito nacional? ¿Un partido de la selección está incluido?

No critico; pregunto para entenderlo.
1 K 14
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo *
#4 la prohibición de regula el la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte: El ámbito objetivo de aplicación de esta Ley está determinado por las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, que se organicen por entidades deportivas en el marco de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, o aquellas otras organizadas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas. (artículo 1.2)
Los partidos de la Selección entrarían dentro de los organizados o autorizados por la RFEF
0 K 11
#7 fingulod
#6 Es decir, eventos internacionales que organiza una federación están incluidos, y ligas al tener el soporte de UEFA/FIFA también.

Pero si se hace una especie de superliga, organizada por una organización privada ¿estarían fuera?
0 K 7
OrialCon_Darkness #8 OrialCon_Darkness
#7 si, si lo hace una empresa privada, como si quieren vender coca.
Lo raro es que no se hayan pedido ser sede de los juegos para dopados, que allí todo sería legal xD
0 K 10
#5 Archaic_Abattoir
Normal. Si no a ver quién va a ver esa puta mierda.
0 K 8

menéame