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Never gonna duck you up

Never gonna duck you up

El texto es demasiado corto y esas cosas que pasan.

| etiquetas: pato , donald , rick , astley
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8 comentarios
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cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
Por estas cosas pago Internet. A portada.
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devilinside #1 devilinside
#0 Voto a favor, pero en este caso, como buen y mejor meneante, me he negado a abrir el meneo
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calaña #2 calaña
#1 con lo bonito que es...
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devilinside #3 devilinside
#2 No me jodas, si lo abro tengo la puta canción (o lo que sea) metida en el cerebro hasta que me ponga algo de metal
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calaña #4 calaña
#3 pues lo mismo que me ha pasado a mí, pero es muy bonito xD. No te arrepentirás.
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devilinside #5 devilinside
#4 Estoy traduciendo mentalmente tu comentario como "te juro que me corro fuera"
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calaña #8 calaña
#5 xD xD
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MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo *
¡Hozchia!
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menéame