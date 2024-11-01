edición general
Nevenka, la pionera del #MeToo en España

Casi un cuarto de siglo después la mujer que se convirtió en la pionera del #MeToo en España acude al programa Julia en la Onda para recordar cómo vivió su calvario y qué lecciones se pueden extraer de esos hechos.

silvano.jorge
Q tuvo que irse a Inglaterra y aún hoy en su pueblo niegan el acoso...
calde
#1 Lo que le hicieron fue terrible, ya sabemos qué calaña hay en ese partido franquista.

Pero por otro lado, tampoco hay que obviar que esta gente se metió ahí por algo. Por ejemplo para jodernos las pensiones y David pública a los demás. Tengo sentimientos encontrados...
