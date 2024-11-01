edición general
1 meneos
9 clics

Neurocosas: por qué el prefijo ‘neuro’ no convierte cualquier idea en ciencia

En las últimas décadas, el prefijo neuro- se ha convertido en una suerte de sello de calidad intelectual y científico. Solo hay que darse una vuelta por las redes sociales, canales de divulgación, y lo que es peor, por artículos académicos, para encontrarse con términos como neuromarketing, neuroderecho, neuroliderazgo o neurocoaching. Basta con añadir cinco letras a una palabra para que parezca mas profunda, innovadora y, sobre todo, más científica.

| etiquetas: neurociencia , neurocosas
1 0 0 K 16 ciencia
12 comentarios
1 0 0 K 16 ciencia
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
NEUROFASCISMO tampoco? NEUROCOMUNISMO menos? NEUROTRUMPISMO incluso? vamos, no me jodas! claro que suena mas chupiguay!
0 K 12
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Meditaré sobre ello esta tarde, haciéndome una neuropaja viendo neuroporno.
0 K 12
devilinside #4 devilinside
#2 Supongo que escucharás neurodisco mientras
0 K 12
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#4 Mejor no, que me pondría neurótico.
1 K 24
devilinside #6 devilinside
#5 Ya estás con tus neuras
1 K 24
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#6 Esto va de prefijos, así que ya estoy con mis neuroneuras.
1 K 24
devilinside #8 devilinside
#7 Bueno, siempre puedes echar un neuromillones, a ver si te toca
1 K 24
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#8 No participo en esas cosas.

Soy neuroescéptico.
1 K 24
devilinside #10 devilinside
#9 ¿No eres un buen neuropeo?
1 K 24
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#10 No lo soy.

Pero esos me los tiro en el neurobaño.
1 K 24
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Neuromante, de William Gibson
0 K 10
#12 mariopg
neuropolleces
0 K 7

menéame