edición general
10 meneos
85 clics
NetHack 5.0.0 ya esta disponible para jugar en laberintos de modo texto contra monstruos ASCII

NetHack 5.0.0 ya esta disponible para jugar en laberintos de modo texto contra monstruos ASCII

Como cada tantos años, el mítico NetHack, un juego de mazmorras que se juega en modo texto, se ha actualizado y la nueva versión NetHack 5.0.0 ya se puede descargar o jugar online. La categoría mítico para este juego se queda corta: es probablemente uno de los juegos de ordenador más antiguos que se pueden encontrar y el hecho de que se juegue en modo texto/terminal es buena prueba de ello. Es un clásico al estilo Dragones y Mazmorras: buscar tesoros y amuletos, matar monstruos y esquivar peligros.

| etiquetas: nethack , ascii , juego de mazmorras
8 2 0 K 108 tecnología
4 comentarios
8 2 0 K 108 tecnología
eltxoa #4 eltxoa
lo tengo que actualizar. lo tengo puesto en el puerto 22 para quienes visitan mi máquina para hacer el mal.
0 K 11
#1 Cuchifrito
Un MUD single player? Durete
0 K 10
Dene #2 Dene *
#1 Multi User Dungeon ...."single player"???
Nethack no fue nunca un MUD
Uno de los juegos mas adictivos que conozco, jugando desde los años 90 y no te cansa por la cantidad de opciones que tiene.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#1 No es un MUD, es un roguelike.
0 K 10

menéame