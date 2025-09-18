edición general
Netanyahu tilda de "indignantes" las especulaciones en redes que vinculan a Israel con el asesinato de Charlie Kirk El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha tildado este jueves de "falsas" e "indignantes" las insinuaciones publicadas a través de redes sociales implicando a Israel en el asesinato del comentarista ultraconservador Charlie Kirk y ha dejado caer que podrían estar siendo financiadas por parte de Qatar.

XtrMnIO #3 XtrMnIO
Normalmente quien se indigna tanto, es que porque le han pillado...
Urasandi #1 Urasandi
Le cogen el gusto a matar y es un no parar....
jewel_throne #6 jewel_throne
Con Bin Express el matar no se va a acabar....
Cehona #7 Cehona *
La ultraderecha mamando la misma manipulación que hacen ellos.
¿A que jode?


mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
A ver Bibi, no te indignes tanto porque te achaquen una muerte que no es tuya, que no es ni el 0,000015% de lo que sí has matado.

Y eso, si usamos los datos que tiran por lo bajo.
pitercio #8 pitercio
Pues la forma del crimen responde a un patrón que han repetido mucho: francotirador dispara en el cuello a alguien que no se lo espera. No me dices nada más y lo primero que pienso es: Israel.
ehizabai #5 ehizabai
First rule in politics: Never believe anything until it is officialy denied.
Jim Hacker.
Metabarón #9 Metabarón
Si antes eran sospechosos, ahora lo son más.
SMaSeR #4 SMaSeR
Hijo es que matáis tanto que es lo normal.
