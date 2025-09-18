Netanyahu tilda de "indignantes" las especulaciones en redes que vinculan a Israel con el asesinato de Charlie Kirk El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha tildado este jueves de "falsas" e "indignantes" las insinuaciones publicadas a través de redes sociales implicando a Israel en el asesinato del comentarista ultraconservador Charlie Kirk y ha dejado caer que podrían estar siendo financiadas por parte de Qatar.