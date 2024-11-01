edición general
Netanyahu pide clemencia al presidente de Israel en su juicio por corrupción

El presidente Herzog anuncia que evaluará los pormenores de una "solicitud extraordinaria" antes de emitir una decisión

#1 mancebador
Además, cobarde.
#3 D303
#1 Es algo común en los genocidas.
#4 ur_quan_master
#1 de eso no había duda.
#5 laruladelnorte
Benjamin Netanyahu, ha solicitado formalmente al presidente del país, Isaac Herzog, que emita una orden de clemencia y le exima definitivamente de cualquier responsabilidad en el juicio por corrupción al que está siendo sometido el jefe del Gobierno israelí.

Se lo merece por los servicios prestados,nadie como él ha servido a la causa del genocidio con más empeño y saña,su presidente sabrá recompensarlo. :clap:
#2 tul
y no dudeis que la conseguira, al herzog lo tiene bien pillado de las pelotas
#8 Arzak_
Que le rece a su dios 8-D
#6 Klamp
El presidente de Israel el antisemita
#7 Castigadordepagascalers
Menudo hijo de la grandísima puta el sionanyahu este.
