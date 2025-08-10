edición general
14 meneos
13 clics
Netanyahu extiende su nueva ofensiva contra la ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central

Netanyahu extiende su nueva ofensiva contra la ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central

Netanyahu extiende su nueva ofensiva contra la ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central

| etiquetas: gaza , conflicto , medio oriente , israel
11 3 0 K 127 actualidad
sin comentarios
11 3 0 K 127 actualidad

menéame