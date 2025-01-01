Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

“En lugar de apoyar a Israel en su justa guerra contra Hamas, responsable del ataque más horrible contra los judíos desde el Holocausto, Alemania recompensa a Hamas”, señaló la oficina de Netanyahu. (...) Netanyahu ha subrayado que “el objetivo de Israel no es tomar Gaza, sino liberar Gaza de Hamás y permitir que se establezca un gobierno pacífico”, tesis a la que se agarra su administración para justificar la orden aprobada de madrugada para ampliar la ofensiva militar.