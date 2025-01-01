edición general
Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

“En lugar de apoyar a Israel en su justa guerra contra Hamas, responsable del ataque más horrible contra los judíos desde el Holocausto, Alemania recompensa a Hamas”, señaló la oficina de Netanyahu. (...) Netanyahu ha subrayado que “el objetivo de Israel no es tomar Gaza, sino liberar Gaza de Hamás y permitir que se establezca un gobierno pacífico”, tesis a la que se agarra su administración para justificar la orden aprobada de madrugada para ampliar la ofensiva militar.

manzitor
'Liberar Gaza de Hamas', hay que ser cínico. Es como decir que Hitler liberó a los judíos de los nazis matándolos a todos.
3
Asimismov
Solo embarga las armas contra Gaza, las armas contra Irán no, esas siguen a su libre disposición.
3
Supercinexin
#1 Tendrán que separar claramente los envíos en dos estanterías diferentes en el almacén: la estantería de bombas y balas para Gaza, la estantería de bombas y balas para el resto. Y comprometerse muy seriamente a usar cada estantería sólo para lo suyo. Enviarán una foto con el móvil a Berlín, mensualmente, para garantizar que no usan contra Gaza los envíos para los demás países.
1
DDJ
No es porculero el polaco, hijo de polaco y nieto de polaco. Su abuelo y su padre se apellidaban Mileikowsky. Que se deje de cuentos el polaco este y que ojalá le reviente la cabeza una bala perdida disparada por sus genocidas tropas mata niños
2
Dene
#4 Mileikowsky??? Va a ser que esté ideputa es pariente de Milei???
0
#3 casicasi
Ya estamos con el lloriqueo del Holocausto.
1
HeilHynkel
Entre colegas genocidas no nos pisaremos la manguera del Ziklon B ... Dijo Netanyahu guiñando un ojo.
0
rperer07
Meta&Yahoo
0

