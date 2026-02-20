edición general
Nervios en la OTAN: Europa se queda sin misiles para la defensa de Ucrania (20/02/2026)

La vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Shekerinska, advirtió en la Conferencia de Seguridad de Múnich de que Europa prácticamente ha agotado sus misiles de defensa aérea para Ucrania y que solo Estados Unidos mantiene reservas significativas de interceptores.

Se les ocurre algun universo paralelo donde Ucrania, putin y la UE estuvieran en paz y contentos ahora?
Si justo antes del ataque a irán ya estábamos mal, cómo estamos ahora que nuestro oficial proveedor se está quedando sin nada?

No es por la defensa de Ucrania, es por nuestra propia defensa!

Qué solución tienen guardada los patriotas que hace poco pedían acompañar a EEUU en sus peticiones de ayudar en su infame guerra?
"y que solo Estados Unidos mantiene reservas significativas de interceptores."

De momento. Porque al ritmo que los estan gastando en el Golfo...
#3 Pero ojo, la noticia es de antes de la guerra con Irán!

Imaginaros las caras de Putin y Xi! , Hasta Maduro debe estar montando fiesta en la celda!

Ahora aprovecharán los hombres topo para atacar a la superficie y hacerse con el control del planeta. :troll: :troll:
