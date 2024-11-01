Neil Young regala a Groenlandia acceso a su música durante un año y retira su catálogo de Amazon por Trump

El cantautor Neil Young ha ofrecido al pueblo de Groenlandia acceso gratuito a su archivo musical y documental durante un año, en un gesto que, según dijo, pretendía "aliviar parte de la tensión y las amenazas injustificadas" a las que se han enfrentado en medio de la disputa del presidente estadounidense Donald Trump sobre el territorio ártico. La declaración de Young en su sitio web hacía hincapié en la paz y el apoyo: "Toda la música que he hecho durante los últimos 62 años es tuya Puedes renovarla gratis mientras estés en Groenlandia.