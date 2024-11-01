edición general
Neil Young regala a Groenlandia acceso a su música durante un año y retira su catálogo de Amazon por Trump

El cantautor Neil Young ha ofrecido al pueblo de Groenlandia acceso gratuito a su archivo musical y documental durante un año, en un gesto que, según dijo, pretendía "aliviar parte de la tensión y las amenazas injustificadas" a las que se han enfrentado en medio de la disputa del presidente estadounidense Donald Trump sobre el territorio ártico. La declaración de Young en su sitio web hacía hincapié en la paz y el apoyo: "Toda la música que he hecho durante los últimos 62 años es tuya Puedes renovarla gratis mientras estés en Groenlandia.

Anfiarao
Y eso que Neil es canadiense si no recuerdo mal.

sat
Ole ahí Neil! Heart of gold!
#5 concentrado
Ahora saldrá Trump con su típico mensaje infantil: ¿quién conoce a Neil Young? Es un fracasado igual que Springsteen
Abdo_Collo
Puto jefe!
#3 lamonjamellada
Además de ser un gran músico, es una persona con conciencia.
