"Al negro le corto el cuello, a ver si lo matan" cumple 25 años

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El 23 de abril de 1995, Jesús Gil explotó contra el Tren Valencia tras un partido en Logroño. El Atlético rozó el descenso aquel año y el presidente lo pagó con el colombiano...
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gadish
"Jesús Gil tenía un fuerte carácter, nadie puede dudarlo"
era un baboso, un maleducado, un mal chiste de este sistema en que se aúpa a la gente sin escrúpulos, se les aplaude y se traga la lefa que vayan dejando a su paso.
Un asqueroso que hizo el mundo y españa y marbella un poco o un mucho peor.
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era un baboso, un maleducado, un mal chiste de este sistema en que se aúpa a la gente sin escrúpulos, se les aplaude y se traga la lefa que vayan dejando a su paso.
Un asqueroso que hizo el mundo y españa y marbella un poco o un mucho peor.