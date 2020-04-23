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"Al negro le corto el cuello, a ver si lo matan" cumple 25 años

El 23 de abril de 1995, Jesús Gil explotó contra el Tren Valencia tras un partido en Logroño. El Atlético rozó el descenso aquel año y el presidente lo pagó con el colombiano...

| etiquetas: jesus gil , racismo , campo , futbol
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1 comentarios
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#1 gadish
"Jesús Gil tenía un fuerte carácter, nadie puede dudarlo"
era un baboso, un maleducado, un mal chiste de este sistema en que se aúpa a la gente sin escrúpulos, se les aplaude y se traga la lefa que vayan dejando a su paso.

Un asqueroso que hizo el mundo y españa y marbella un poco o un mucho peor.
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menéame