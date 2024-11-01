edición general
Negocios que son servicios en la España Vaciada: el único bar, panadería, floristería o dentista del pueblo

La vida rural siempre ha sido un delicado equilibrio entre tradición y abandono. Muchos son los municipios de la provincia que sufren la falta de servicios básicos. Los locales comerciales se convierten en una suerte de cadáver exquisito de la migración a las ciudades con bares que cerraron, tiendas que desaparecieron y hornos que apagaron sus fuegos. Para los vecinos, cada persiana bajada se ha traducido a lo largo de los años en una pequeña pérdida, no solo de un negocio, sino de un espacio de encuentro y comunidad.

Probablemente ese sea el motivo del cierre, que no eran un espacio de negocio sino de "encuentro y comunidad".
