Los negocios del dueño de El Ventorro: food and drinks, hotel y latas de conserva gourmet

Alfredo Romero cogió un negocio familiar de sus abuelos que frecuentan las élites y que ha ampliado a otros productos solo aptos para los paladares más exquisitos. Este viernes declara en sede judicial el dueño de El Ventorro, Alfredo Romero Gimeno. Lo hace en calidad de testigo para tratar de aportar luz a las horas más ominosas de la comida mantenida entre Carlos Mazón, todavía president de la Generalitat en funciones, con Maribel Vilaplana, periodista a la que el fatídico 29 de octubre el plenipotenciario de la gestión de la Comunidad.......

¿Y qué problema hay con que fabriquen conservas?

¿Ha cometido algún delito? ¿Ahora hay que perseguir a este hombre por tener un restaurante caro?
#2 Indirectamente es Mazón quién ha arruinado la imagen de este negocio, en el caso de que realmente le haya venido mal que Mazón lo haya puesto en el mapa y en voca de todo el mundo.
#3 Todo lo contrario, les ha hecho un favor.

En el restaurante el ventorro ,
estarás plácido y tan agusto,
que una inundación no causa disgusto,
Y los ahogados te importaran un potorro.
La salsa rosa de la izquierda
Del 2023, "comida casera" "El Ventorro no tiene carta. Alfredo llega y canta a viva voz la oferta del día. Personalmente nunca me ha gustado esa forma de obrar. Te obliga a memorizar de cabeza toda la oferta y te impide conocer el precio de cada ración.": www.levante-emv.com/urban/2023/12/22/ventorro-cocina-casera-centro-val
