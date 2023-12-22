Los negocios del dueño de El Ventorro: food and drinks, hotel y latas de conserva gourmet

Alfredo Romero cogió un negocio familiar de sus abuelos que frecuentan las élites y que ha ampliado a otros productos solo aptos para los paladares más exquisitos. Este viernes declara en sede judicial el dueño de El Ventorro, Alfredo Romero Gimeno. Lo hace en calidad de testigo para tratar de aportar luz a las horas más ominosas de la comida mantenida entre Carlos Mazón, todavía president de la Generalitat en funciones, con Maribel Vilaplana, periodista a la que el fatídico 29 de octubre el plenipotenciario de la gestión de la Comunidad.......