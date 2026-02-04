El negocio de los menores en internet: las redes sociales se embolsan 11.000 millones de dólares anuales por publicidad dirigida a niños y adolescentes

Los menores de edad son un negocio muy rentable para las tecnológicas. En algunos casos, casi la mitad de sus ingresos publicitarios provienen del bombardeo de anuncios en la red a niños y adolescentes. Las seis principales redes sociales se embolsaron 11.000 millones de dólares anuales en Estados Unidos a través de la publicidad dirigida a niños y adolescentes.