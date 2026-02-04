El negocio de los menores en internet: las redes sociales se embolsan 11.000 millones de dólares anuales por publicidad dirigida a niños y adolescentes

Los menores de edad son un negocio muy rentable para las tecnológicas. En algunos casos, casi la mitad de sus ingresos publicitarios provienen del bombardeo de anuncios en la red a niños y adolescentes. Las seis principales redes sociales se embolsaron 11.000 millones de dólares anuales en Estados Unidos a través de la publicidad dirigida a niños y adolescentes.
Siempre defendiendo los intereses del gran capital frente a la ciudadanía.
Es conocido que a los menores no les cuesta mucho tener acceso a tabaco, alcohol o sustancias estupefacientes. Si se esfuerzan minimamente van a poder seguir accediendo a redes sociales, a no ser que se pongan medidas muy duras. Pero si en lugar de estar toda la clase del colegio dentro ,está la mitad o menos, los padres lo van a tener algo más fácil.