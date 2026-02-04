edición general
El negocio de los menores en internet: las redes sociales se embolsan 11.000 millones de dólares anuales por publicidad dirigida a niños y adolescentes

Los menores de edad son un negocio muy rentable para las tecnológicas. En algunos casos, casi la mitad de sus ingresos publicitarios provienen del bombardeo de anuncios en la red a niños y adolescentes. Las seis principales redes sociales se embolsaron 11.000 millones de dólares anuales en Estados Unidos a través de la publicidad dirigida a niños y adolescentes.

Thornton #1 Thornton *
Y por esto, amiguitos, la inicativa de Sánchez se quedará en agua de borrajas. El capital no va a renunciar a este pastel.
freeclimb #2 freeclimb *
#1 Y por eso Abascal se opone a la prohibición:

www.meneame.net/m/actualidad/abascal-opone-prohibicion-acceso-menores-

Siempre defendiendo los intereses del gran capital frente a la ciudadanía.
freeclimb #3 freeclimb
#2 Y como siempre, el fascismo dándole la vuelta a los mensajes para que parezca que está del lado de la ciudadanía.
Herrerii #5 Herrerii
#2 Mas bien se opone porque su partido es el principal intoxicador de nuestros niños en las redes sociales.
Joice #8 Joice
#1 No con mi hijo.
DORO.C #4 DORO.C *
Pues que los padres ejerzan como tal. Wow! Que idea más loca!
#9 javic
#4 Esta ley la veo como herramienta de apoyo a los padres.
Es conocido que a los menores no les cuesta mucho tener acceso a tabaco, alcohol o sustancias estupefacientes. Si se esfuerzan minimamente van a poder seguir accediendo a redes sociales, a no ser que se pongan medidas muy duras. Pero si en lugar de estar toda la clase del colegio dentro ,está la mitad o menos, los padres lo van a tener algo más fácil.
parrita710 #6 parrita710
Cada vez estoy más convencido que los partidos de derechas sólo existen porque hay adultos que quieren trajinarse niños.
#7 Borgiano
Comienza el relato
