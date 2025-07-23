El negocio de matar (PALANTIR)  

Alex Karp no dispara un fusil ni pilota un dron. No hace falta. Desde el despacho de su empresa, Palantir, convierte la guerra en un negocio redondo. Su software decide a quién seguir, a quién señalar y, al final, a quién enterrar. Cuando le preguntaron por Gaza, respondió con desprecio: “La mayoría son terroristas”. Palabras fáciles para quien nunca ha visto cómo una bomba arrasa un hospital o un colegio. Palantir vende tecnología, pero lo que compra el ejército israelí es impunidad: un algoritmo que legitima la masacre.