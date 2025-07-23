edición general
23 meneos
24 clics
El negocio de matar (PALANTIR)

El negocio de matar (PALANTIR)  

Alex Karp no dispara un fusil ni pilota un dron. No hace falta. Desde el despacho de su empresa, Palantir, convierte la guerra en un negocio redondo. Su software decide a quién seguir, a quién señalar y, al final, a quién enterrar. Cuando le preguntaron por Gaza, respondió con desprecio: “La mayoría son terroristas”. Palabras fáciles para quien nunca ha visto cómo una bomba arrasa un hospital o un colegio. Palantir vende tecnología, pero lo que compra el ejército israelí es impunidad: un algoritmo que legitima la masacre.

| etiquetas: israel , palestina , genocidio , palantir
20 3 0 K 217 actualidad
6 comentarios
20 3 0 K 217 actualidad
Khadgar #2 Khadgar
Luego le pasará una desgracia y la gente se preguntará por qué tanto chiste y poca empatía. :'(
2 K 40
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 Es todo mucho más siniestro si aun cabe. www.youtube.com/watch?v=ZOwXh9IiV9k&t=1s
0 K 12
Ubriqueño #5 Ubriqueño
#4 tiene buena pinta. Muchas gracias
0 K 16
Supercinexin #3 Supercinexin
Palabras fáciles para quien nunca ha visto cómo una bomba arrasa un hospital o un colegio.

Tampoco nos pongamos exquisitos: si lo viera disfrutaría con una sonrisa más grande que si cara y le sería aún más fácil decir esas mismas palabras.
0 K 16
Torrezzno #6 Torrezzno *
Sabéis quien usa Palantir? Si, habéis acertado el gobierno del pueblo, el mas progresista de la historia


"El Ministerio de Defensa adjudica a la tecnológica Palantir un contrato por 16,5 millones de inteligencia militar"

www.newtral.es/palantir-espana-contrato-inteligencia-militar-gotham/20

cadenaser.com/nacional/2025/07/23/asi-es-palantir-el-mayor-aparato-de-;   » ver todo el comentario
0 K 15

menéame