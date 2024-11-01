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Necesitamos sindicatos en la politica (EUS)

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, molesto por la postura firme y exigente del sindicato ELA, declaró en una entrevista concedida a ETB, con su característico tono mordaz, que sería mejor para ELA ir a China y promover allí un sindicalismo más combativo. El sindicato, que había operado bajo el amparo del PNV durante muchos años, comenzaba a distanciarse del entorno político que este había creado.

| etiquetas: sindicatos , politica , ela , pnv
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3 comentarios
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Peka #1 Peka *
El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, molesto por la postura firme y exigente del sindicato ELA, declaró en una entrevista concedida a ETB, con su característico tono mordaz, que sería mejor para ELA ir a China y promover allí un sindicalismo más combativo. El sindicato, que había operado bajo el amparo del PNV durante muchos años, comenzaba a distanciarse del entorno político que este había creado.

En muchos sectores está de moda hablar mal de los sindicatos cuando se les menciona, y es

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Peka #3 Peka
Los ciudadanos no solo eligen a sus representantes cada 4 años, también forman parte de asociaciones y entidades civiles que aportan a la sociedad e interpelan a los partidos que gobiernan.
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Kasterot #2 Kasterot
El día que @Peka deje de postear cosas de el sindcato ELA se acabó el sindicalismo vasco.
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menéame