Necesitamos sindicatos en la politica (EUS)

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, molesto por la postura firme y exigente del sindicato ELA, declaró en una entrevista concedida a ETB, con su característico tono mordaz, que sería mejor para ELA ir a China y promover allí un sindicalismo más combativo. El sindicato, que había operado bajo el amparo del PNV durante muchos años, comenzaba a distanciarse del entorno político que este había creado.