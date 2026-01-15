edición general
¿Necesita Europa inmigración?

Las migraciones se mantienen en un 3% de la población mundial, en términos relativos no hay más inmigración ahora que antes pero cambia la dirección. Europa necesita inmigración pero no la quiere. Mientras las dinámicas demográficas y las necesidades del mercado laboral exigen entrada de inmigrantes, el relato dominante es cada vez más contrario a la inmigración. El fracaso de las políticas migratorias (o el abismo entre lo dicho y lo hecho) no hace sino aumentar la insatisfacción y, por lo tanto, alimentar el voto hacia la extrema derecha.

¿Por qué lo llaman inmigración cuando se podría llamar gratuita fuerza de trabajo?
#1 Fuerza de trabajo, si, pero de gratuïta nada. La inmigración deberia ser toda por los cauces legales , igual que sus puestos de trabajo.
Según Antonio Maestre, no. Él es más de deportar.
